Hay dos conceptos clave que maneja Rosario Lemus, psicóloga especializada en psicogerontología, neuropsicología y demencias, al trabajar con adultos mayores: el conocimiento se sigue adquiriendo durante toda la vida, y el edadismo, esto es, la discriminación y los estereotipos por edad, es algo a combatir. En su décimo año al frente de los talleres Mente Activa, que coordina en el Centro Cultural de España (CCE, Rincón 629), estos temas están más vigentes que nunca.

Mientras los dispositivos electrónicos distraen la atención, sus encuentros apuestan a concentrarse en lo importante, en no perder capacidades, en incorporar herramientas y vínculos para mantener la autonomía, más allá de los años.

El taller es presencial y gratuito, pero con cupos limitados, ya que tiene mucha demanda. Se lleva a cabo los lunes de 13.00 a 14.00 durante marzo, abril y mayo, está dirigido a personas mayores de 50 años y acepta inscripciones hasta el 6 de marzo. Lemus lo presenta como “un programa de intervención para personas mayores dirigido al aprendizaje de conocimientos y habilidades que les permitan optimizar los procesos cognitivos y reducir los olvidos cotidianos”.

Las estrategias para mejorar la memoria y fortalecer la atención y la plasticidad cerebral son herramientas aplicables a la vida diaria. Lemus establece dinámicas grupales, pero a la vez propicia los ejercicios en duplas para que los participantes se puedan apoyar en sus compañeros.

“Empecé con los Talleres de Memoria en 2016. Creo que el primer grupo estuvo integrado por cuatro personas, y hoy trabajo con un grupo de 20 a 25”, apunta Lemus, quien además se encarga del programa AMAE (atención a personas con enfermedades neurodegenerativas) y es coordinadora de la Asociación Uruguaya de Alzheimer. Por otro lado, supervisa el ciclo de envejecimiento activo, que comparten algunos de quienes participan en el proceso sobre memoria.

Para la estimulación cognitiva de los inscriptos, Lemus utiliza recursos de la ludoteca del CCE, aunque una parte importante del curso es expositiva. “Trabajamos mucho desde el concepto de laboratorio”, explica, dado que hay diferentes tipos de memoria. “Vemos cómo aterrizar en la vida de cada uno los conocimientos que las neurociencias hoy en día nos están brindando, porque todos los días hay una investigación, hay un paper nuevo”, agrega sobre este acercamiento, que es necesariamente de un nivel inicial.

El aporte de autores como HD Thoreau y Oliver Sacks suma a la propuesta, al igual que el acercamiento a otras disciplinas, como el yoga. Según las características del grupo que se forma, se establece un relevamiento de emergentes a trabajar, que puede ir desde retomar hábitos de lectura y establecer mejoras sencillas hasta adquirir algunas nociones sobre utilización de herramientas tecnológicas.

Desde hace dos años el CCE lleva adelante un taller adicional en territorio: en 2024 fue en Casavalle, el año pasado en Sayago y este año la idea es llevarlo al interior del país.

Utilizando la neuropsicología para el bienestar, Lemus también atiende de forma privada y guía otros grupos en el Molino de Pérez, a la vez que coordina con organizaciones de Ciudad Vieja y con clubes de personas mayores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a quienes invita a participar en grupo o individualmente en algunas oportunidades.

Encuadrando souvenirs

Fotografía de viajes: de la toma al relato es la propuesta de Juan Andrés Nin en Casa Arbus (Canelones 1989). Serán dos jornadas de taller, los jueves 5 y 12 de marzo de 18.00 a 22.00. El foco estará puesto en trascender la simple instantánea del forastero para explorar la narrativa detrás de las capturas. A partir de la experiencia personal de Nin, se ahondará en cómo se forma una mirada fotográfica consciente y cómo la observación, el contexto y el tiempo influyen en la manera de narrar con imágenes. Por más información: casaarbus.uy.

Huele a misterio

El periodista argentino Federico Kukso, autor de Odorama: historia cultural del olor y Frutologías: historia política y cultural de las frutas, dará este mes un taller virtual bajo el nombre Historia oscura del perfume. “El perfume ocupa un lugar central en la modernidad: articula sensibilidad, identidad, afectividad y memoria. Aunque su historia milenaria está marcada por grandes triunfos –la transformación de la naturaleza, la búsqueda del placer, el dominio de la química–, también está definida por sus dimensiones oscuras”, anticipa. En la primera sesión abordará el colonialismo aromático: control europeo de especias, monopolios imperiales, uso de animales (almizcle, civeta, castóreo), usos políticos del perfume, extractivismo vegetal, explotación laboral y destrucción de ecosistemas. En el segundo encuentro se centrará en el presente de la industria: invisibilización de perfumistas, monopolios olfativos, perfume y cambio climático, falsificación de fragancias, secretismo de fórmulas, espionaje, trampas del marketing, biopiratería y publicidad sexista.

Para más datos, dirigirse a @talleresdebolsillo.

A través del telescopio

Con el descubrimiento de miles de exoplanetas en las últimas dos décadas, la posibilidad de identificar mundos con vida extraterrestre está más cerca. Cómo hacer un planeta habitable será la disertación gratuita y en español del astrónomo Rory Barnes este miércoles a las 19.30 en el Planetario de Montevideo (Rivera 3275). Barnes estudia cómo se forman y evolucionan los planetas fuera del Sistema Solar. Es profesor asociado en la Universidad de Washington y su trabajo se centra en los planetas que orbitan estrellas de baja masa, analizando cómo su composición, sus órbitas y las fuerzas gravitatorias que experimentan influyen en la posibilidad de que tengan condiciones adecuadas para la vida.

Crianza y educación

Ser madres y padres de adolescentes en la educación media hoy: acompañar sin perderse en el intento se titula la charla que tendrá lugar el viernes, 6 de marzo, a las 19.00 en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Bado 3186), con entrada libre. Participará Celsa Puente, acompañada por Mariela Silva. Será un espacio de diálogo sobre los desafíos de criar jóvenes en el contexto educativo actual y está dirigido a articular con familias de estudiantes de educación media.