El Ministerio de Turismo (Mintur) lanzó el jueves un fondo concursable destinado a propuestas de emprendimientos turísticos náuticos en la cuenca del río Santa Lucía y el departamento de Colonia. La iniciativa se enmarca en un programa de destinos turísticos emergentes que la cartera lleva adelante junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuenta además con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo.

Según se explicó durante el acto de lanzamiento, el objetivo de la propuesta es fortalecer y ampliar la oferta de iniciativas vinculadas a propuestas de actividades de navegación recreativa, pesca y avistaje de fauna, entre otras. También se valorarán aquellos emprendimientos que promuevan asociaciones entre sí. Podrán acceder a subsidios de hasta 70% del costo total del proyecto –siempre y cuando no superen un monto máximo de 900.000 pesos–, sujetos a ejecución dentro de los diez meses siguientes.

Pueden presentarse personas mayores de edad y aquellas empresas cuya facturación anual no exceda los diez millones de pesos y cuenten con hasta 19 empleados. Aquellos interesados deberán tramitar su solicitud presencialmente ante alguna de las oficinas patrocinadoras de emprendimientos de ANDE entre el jueves y el 12 de mayo a las 14.00.

La coordinadora del programa BID del Mintur, Andrea Schun, adelantó que las zonas objetivo serán sitio de “otras intervenciones” que “buscan poner en valor los recursos naturales y patrimoniales”. En esa línea, dijo que aunque ya se observa cierta actividad turística en ellas, es importante “captar un mayor flujo” y “articular una oferta que se sume a la que hay actualmente”. Dijo que espera que ello genere “otras condiciones para poder desarrollar el turismo”.

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó la “solidez institucional” de la cartera, algo que “hace un gran diferencial” a la hora de captar inversiones. Valoró positivamente la continuidad de políticas públicas en turismo y manifestó su satisfacción ante el hecho de que todos los partidos del sistema político incluyan en sus bases programáticas acciones relacionadas con su promoción.

Aún así, dijo que “no hay que dar nada por sentado”, por lo que eso “tiene que ser la base” para “ir y dar el paso siguiente”. “Tenemos que buscar la excepcionalidad de los valores que queremos promocionar y vender en turismo”, conjeturó.

En esta línea, comentó que la labor del ministerio está abocada a “algunas verticales”, que resumió en “despertar el interés” de los turistas y “una vez que están acá, ofrecerles los mejores servicios”. Es así que destacó el trabajo que lleva a cabo la cartera junto a pequeñas y medianas empresas, que brindan “más del 97% de los servicios turísticos”.