Tras el cierre de la temporada de carnaval, operadores turísticos privados y autoridades departamentales coinciden en que el movimiento será intenso y que el destino termal volverá a posicionarse entre los más elegidos del país.

Desde la Asociación Daymán 360, su presidenta María Inés Pereyra destacó a la diaria que las reservas vienen a muy buen ritmo. La organización, integrada por vecinos, empresarios hoteleros, gastronómicos y operadores turísticos, realizó un sondeo interno que reflejó cifras alentadoras. “Las expectativas son grandes y buenas”, afirmó, subrayando el optimismo del sector ante una de las semanas más importantes del calendario turístico nacional.

La diversidad de actores que componen la asociación permite tener una mirada amplia del comportamiento del turismo en Termas del Daymán, uno de los principales polos del departamento, donde cada temporada alta implica una fuerte dinamización de la economía local.

Una agenda de espectáculos para atraer y fidelizar visitantes

Desde la Intendencia de Salto, la estrategia apunta a complementar la oferta termal con una nutrida agenda de espectáculos y actividades gratuitas. El objetivo es claro: no solo atraer turistas, sino también generar espacios de encuentro para los salteños.

El coordinador de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Juan Carlos Ambrosoni, explicó a la diaria que la programación busca ofrecer propuestas de calidad en distintos puntos. “Se trata de agasajar al turista, pero también al salteño, que es quien vive aquí y apuesta por el departamento”, sostuvo. La grilla incluye espectáculos musicales, actividades deportivas, propuestas carnavaleras y eventos culturales que apuntan a diversificar la experiencia del visitante. En este sentido, se busca que quienes lleguen a las termas encuentren alternativas para salir de la rutina y disfrutar en familia.

Eventos destacados y regreso de grandes espectáculos

Entre los principales atractivos se destaca el regreso, el domingo 29, de la Vuelta Ciclista del Uruguay al departamento tras más de 15 años, un evento que no solo convoca a aficionados al deporte, sino que también genera un importante movimiento en la ciudad.

A nivel artístico, sobresale la presencia de la reconocida murga Agarrate Catalina, que volverá a presentarse en Salto en el Espacio Puerto el jueves 2 de abril, un escenario que se ha consolidado como punto de referencia para eventos masivos. También se suman artistas como Martín Piña el sábado 28 en la plaza de los Treinta y Tres Orientales, Matías Valdez el viernes 3 en Espacio Puerto y diversas bandas locales.

El calendario incluye además comparsas de negros y lubolos, escuelas de samba y propuestas vinculadas al carnaval, en una clara apuesta por integrar distintas expresiones culturales y atraer públicos diversos.

Termas del Daymán. Foto: Ariel Volpi

Impacto económico y ciudad en movimiento

Más allá del entretenimiento, las autoridades destacan el impacto económico que genera esta agenda. Cada evento moviliza sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, contribuyendo a la reactivación y dinamización de la economía local.

Ambrosoni remarcó que la organización de espectáculos forma parte de una política sostenida para posicionar a Salto como un destino activo durante todo el año. En ese marco, recordó que en los últimos meses se han desarrollado múltiples actividades que han convocado a miles de personas, consolidando una identidad de ciudad dinámica.

En comparación con otros destinos de la región, como la tradicional Semana de la Cerveza de Paysandú, desde la Intendencia se enfatiza que el objetivo no es competir directamente, sino fortalecer la propuesta local y aportar a la complementariedad turística del litoral.

Termas y hotelería con altos niveles de ocupación

En cuanto a la infraestructura turística, las cifras marcan que Termas del Arapey ya registra ocupación plena para la semana, impulsada además por la reciente incorporación de nueva oferta hotelera, como la inauguración del exhotel municipal hoy conocido como Raíces del Arapey. Este escenario refuerza la expectativa de un impacto positivo en toda la cadena de servicios.

Por su parte, Termas del Daymán, con su amplia capacidad de alojamiento, también proyecta altos niveles de ocupación. Desde el sector privado se destaca la importancia de lograr una concurrencia sostenida que permita maximizar los beneficios económicos de la temporada.

La cultura como complemento turístico

La propuesta no se limita a espectáculos y termas. Desde el área de Cultura de la Intendencia se impulsa la apertura de espacios patrimoniales para ofrecer alternativas a quienes buscan propuestas más tranquilas o vinculadas al conocimiento. En ese sentido, permanecerán abiertos durante la semana el Museo Olarreaga Gallino, la Casa Quiroga y el histórico teatro Larrañaga, que además cuenta con un museo poco conocido por el público.

El coordinador de Cultura, Pablo Bonet, destacó el valor patrimonial de estos espacios y la oportunidad que representa la Semana de Turismo para acercar a la población y a los visitantes a la historia local. El teatro Larrañaga, con más de un siglo de trayectoria, alberga piezas únicas como antiguos programas teatrales, maquinaria escénica y elementos originales que reflejan su rica historia.

Pescadores en el río Uruguay. Foto: Ariel Volpi

Una apuesta integral para consolidar el destino

Con una combinación de naturaleza, termas, cultura y espectáculos, Salto busca consolidarse como uno de los destinos más completos del país durante la Semana de Turismo. La articulación entre el sector público y privado aparece como una de las claves para potenciar la oferta y garantizar una experiencia satisfactoria para quienes eligen el destino.

En un contexto donde el turismo interno cobra cada vez mayor relevancia, la propuesta salteña apuesta a ofrecer no solo descanso, sino también actividades que generen valor agregado. La expectativa es que, una vez más, el departamento se convierta en un punto de referencia para miles de uruguayos y visitantes de la región.

Descentralización y proyección a futuro

Otro de los aspectos que comienza a consolidarse es la descentralización de las propuestas, llevando actividades no solo al centro de la ciudad, sino también a distintos puntos del departamento. Esta estrategia busca distribuir mejor el flujo de visitantes y generar oportunidades económicas en más zonas, integrando a pequeñas localidades al circuito turístico.

A su vez, desde la Intendencia de Salto se trabaja con la mirada puesta a mediano y largo plazo, entendiendo que cada Semana de Turismo no solo representa un pico de actividad, sino también una vidriera para posicionar el destino. “La continuidad de eventos, la mejora de la infraestructura y la coordinación con actores privados aparecen como pilares fundamentales para sostener el crecimiento del turismo en el departamento”, sostuvo Ambrosoni.