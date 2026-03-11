El prestigioso chef español Rafa Zafra, de quien a menudo se destacan sus credenciales de “ex Bulli”, ya que fue mano derecha de Ferrán Adrià, cocina por primera vez en Montevideo. El motivo de su llegada, de la mano de la grifa cervecera Estrella Damm, es ofrecer dos cenas especiales en las que demostrará su precisión técnica y su respeto por la materia prima para lograr una cocina disfrutona en Manzanar y su vecino Río Café. La primera tuvo lugar este miércoles; este viernes 13 de marzo, a las 20.00, la cita es en el restaurante hermano, en el corazón de Carrasco.

Zafra, originario de Sevilla (Alcalá de Guadaira, 1981), fue jefe de cocina de Hacienda Benazuza (elBullihotel), un emprendimiento que Adrià le confió durante una década y donde cosechó dos estrellas Michelin. Actualmente es un empresario gastronómico que despliega su oficio en proyectos emplazados en sitios diversos y de muy distinto tenor: desde Rural, en Madrid, con una propuesta carnívora con el fuego como protagonista que seguramente resulte la más próxima al comensal uruguayo. Aunque curiosamente este cocinero conoció la playa siendo ya mayor, su carrera se sostiene en todo un costado de aprovechamiento de la pesca y los frutos marinos, respetando el producto sin necesidad de artificios, como en Casa Jondal, en Ibiza, un cuidado chiringuito que próximamente tendrá una sucursal en Los Cabos (México); en Amar, en el hotel El Palace Barcelona; en Mar Mía, en la capital española; pero sobre todo en Estimar, en Barcelona y en Madrid, que Adrià, su mentor, definió como “marisquería del siglo XXI” y no en vano fue reconocida con dos soles de la Guía Repsol. Aparte tiene proyectos que apuestan por el plato diario o al menú entre panes, como Per Feina y Casa de Comidas, y a los tragos de autor, como Heart Ibiza y Bikini Bar and Cocktail.

Sobre él escribió la revista Esquire dos años atrás: “Asegura que no es ambicioso, aunque pueda parecerlo, que su labor es alimentar el ego del comensal y no el del chef y que no busca ser el cocinero de moda porque la moda es pasajera”.

Su impronta mediterránea (ha dicho que el aceite de oliva extravirgen es su ingrediente imprescindible) y su espíritu innovador, en alianza con las brigadas locales, dialogará aquí con delicados productos nacionales. Para hacerse una idea, el menú del viernes abre con un tapeo de anchoas de primavera con su pan tomate, rulo de atún y caviar, y ensaladilla de cangrejo sirí con caviar, siguen las entradas de calamar a la andaluza, lámina de wagyu, parmesano y vinagreta de vinagre de cabernet, pincho de cordero moruno, camarón de Rocha al ajillo y bikini (sándwich) de salmón ahumado, crême fraîche y caviar; de principales servirá merluza a la beurre blanc, pak choi salteado con almendras y portobello confitado con mayonesa diabla, como antesala a la torrija a la brasa característica de Rural. El teléfono para reservas es 095 121 925.

Jazz, fogones, vino y mezze

El sábado 21 de marzo, de 18.00 a 23.00, Bodega De Lucca despide la vendimia y el verano con una tarde-noche a la que llamó Ritmos, ya que los acompañará un equipo de amigos: Kinoto Food Studio y Mateo Ottonello Standards Trío, en un evento en el que hacen sinergia el vino, la música y la gastronomía.

Se saldrá en ómnibus contratado desde Mercado Williman (Punta Carretas) a las 17.00 para llegar al atardecer y acceder a la barra abierta de vinos de la línea Indígena y Reserva, y el mezze de bienvenida, para pasar a los shawarmas y la parrilla, con la mesa de postres como corolario.

Para asegurarse lugar, con un ticket a $ 3.940 que incluye transporte, hay que reservar.

Casacuberta en Disponible

Las Listening Sessions son el nuevo formato de las veladas a puertas cerradas de Disponible (San José 784, local 001; 094 786 015). Esta vez Carlos Casacuberta (Peyote Asesino) revisitará su colección de vinilos y, en proximidad con los comensales, contará historias y relaciones azarosas, en una charla distendida sobre la música. El próximo encuentro será este viernes, 13 de marzo, para un máximo de 30 personas y el ingreso cuesta $ 1.200 e incluye copa y platito.

Tragos aporteñados

Esta semana Baker’s (Pablo de María 1198) continúa celebrando sus diez años con invitados de Argentina. Este jueves 12 tomarán el bar Inés de los Santos (Cochinchina Bar) y Mona Gallosi (Punto Mona Lounge Bar), el viernes 13 será el turno de Sebastián Atienza (3 Monos), Rocío Sosa (Víctor Audiobar) y Pablo Pignatta (Chintonería), mientras que el sábado 14 los relevarán en la barra Ludovico de Biagi (Tegui Casa) y Fede Cuco (Verne Club).

Feria Mujeres que Emprenden

Una iniciativa que reúne a 50 mujeres emprendedoras locales de rubros textiles, papelería, cuero, lana, madera, joyería, decoración, accesorios y gastronomía se desarrolla hasta el viernes, de 10.00 a 19.00, en la explanada de la Intendencia de Montevideo (18 de Julio y Ejido).