Competencia redonda y cena de pasos en el MUMI

Scuola Pizzaioli es una institución que nació hace nueve años para difundir la cultura de la pizza italiana en América del Sur, explica Juan Pablo Padrevita: “Tenemos sede en Buenos Aires, y en Italia ya formamos en todos estos años a más de 8.000 chicos. En Brasil y en Uruguay estuvimos ya cuatro veces, y vienen muchos chicos a formarse a Buenos Aires. Este año va a ser la sexta edición del campeonato más importante de pizza italiana en América del Sur, donde compiten chicos de más de diez países. El año pasado participaron 120 chicos; el que gana viaja para competir en Italia y para seguir formándose”. Este año inician un circuito de competencias en distintas ciudades y la llamaron Copa Pizzaioli.

En Montevideo, el primer fin de semana de junio, se disputarán cuatro categorías, y el ganador obtendrá una plaza en la competencia porteña, es decir que viajará en setiembre a Buenos Aires y será aspirante a la final en Italia. “Compiten tanto aficionados como profesionales, o sea, te podés encontrar con chicos que hacen la pizza en la casa, más que nada por pasión, por ser descendientes de italianos, y que les gusta hacer la pizza al estilo de sus antepasados, o también pizzaioli, los profesionales, que solo trabajan en el mundo de la pizza italiana”.

La Copa Scuola Pizzaioli es un proyecto federal que promueve la cultura gastronómica italiana en Argentina a través de uno de sus mayores símbolos. La iniciativa propone la realización de competencias regionales en distintas provincias, con el objetivo de incentivar la formación profesional, promover el uso de ingredientes auténticos y difundir la tradición culinaria.

Cada sede regional clasifica al Campeonato Scuola Pizzaioli en Buenos Aires, donde se compite por el premio mayor: un viaje de formación profesional a Italia. Con el acompañamiento de la Embajada de Italia en Uruguay y la colaboración de Mercatino, las inscripciones están abiertas. Por otra parte, el evento del 6 de junio, que tendrá lugar en el Museo de la Movilidad y las Identidades (Bartolomé Mitre 1550), será abierto a todo público, ya que además del certamen habrá una feria gastronómica y de venta de productos italianos.

Cena afrancesada con champán

Restaurante Paninis (26 de Marzo 3586) está estrenando chef: el marsellés François Yvan, quien diseñó un menú sumamente francés, que se puede disfrutar durante mayo. La particularidad de la propuesta es que sugieren maridar los seis pasos de la cena con el champán de la emblemática bodega Laurent-Perrier, echando por tierra la costumbre de reservar el espumoso para días de celebración o solamente como aperitivo. El menú consiste en un abreboca de tartar de cangrejo de río con crema cítrica, como entradas, el orgullo del chef, un foie gras servido con brioche, coulis de vino tinto e higos y un imperdible carpaccio de wagyu con vinagreta de yuzu y caviar, a la hora de los principales lomo de conejo a la mostaza y filet de pargo rojo sobre arroz negro con salsa de beurre blanc con hierbas, y, para rematar, sabayón espumoso al champán con frutos rojos.

La sommelière Paula Hernández destaca la versatilidad de armonización que presenta esta reputada casa de champán, cuya historia se remonta a 1812. “En Laurent-Perrier tienen un expertise increíble haciendo lo que hacen. Los cultivos que conforman el corte para este vino, que es un 50% chardonnay, 30% pinot noir y el restante de pinot meunier, provienen de 55 viñedos diferentes de la champaña. Entonces, se precisa realmente una masterización a la hora de generar los cortes. Tiene unos cuatro años madurando en botella. Recordemos que el champagne se elabora a través del método champenois, que es el tradicional, con una segunda fermentación en botella. Todo esto genera calidad, finura, estructura y, sobre todo, consistencia. Porque con el champagne, a diferencia de los vinos, se trata año a año de replicar la misma expresión. Es decir, en Laurent-Perrier un perfil con la predominancia del chardonnay, que se caracteriza por ser fresco, tener notas a limón, flores blancas, alta acidez, como siempre se busca en un champagne y lograr una burbuja fina”.