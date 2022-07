Este martes se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Emmy en la más popular de las dos ceremonias anuales, que es la que reconoce a los programas del Primetime, es decir el horario central. Una definición casi perimida por la popularidad de las plataformas de streaming, que engloba a los mejores dramas y comedias que se ven en Estados y el resto del mundo (o casi todo).

La serie de HBO Succession, que sigue la vida dentro de una poderosa familia que controla un multimedio global, se destacó con 25 nominaciones incluyendo a la Mejor serie dramática, uno de los dos premios más importantes del año. También fueron reconocidos Brian Cox y Jeremy Strong en la categoría de Mejor actor dramático, mientras que en la categoría de actuaciones secundarias fueron nominados Nicholas Braun, Kieran Culkin, Matthew Macfayden, J. Smith-Cameron y Sarah Snook.

Hubo dos series con 20 nominaciones. Una de ellas es una comedia de renombre mundial, que no está disponible en Uruguay porque este es uno de los pocos países en donde es imposible suscribirse a Apple TV+. Se trata de Ted Lasso, que competirá como Mejor serie de comedia, Mejor actor de comedia (Jason Sudeikis), Actor de reparto en comedia (Brett Goldstein, Toheeb Jimoh, Nick Mohammed) y Actriz de reparto en comedia (Sarah Niles, Juno Temple), entre otras categorías. También 20 nominaciones tuvo The White Lotus, incluyendo a Mejor serie limitada o antología y ocho nominados en categorías actorales, incluyendo al maravilloso Murray Bartlett.

El último título digno de mencionar es El juego del calamar, con 14 nominaciones, incluyendo Mejor serie dramática, cuatro de los integrantes de su elenco y Hwang Dong-Hyuk por su guion y dirección. Se trata de la primera vez que una serie que no está hablada en inglés es nominada para un Emmy del Primetime.

Entre los nombres conocidos que también están en competencia se encuentran Steve Martin y Martin Short por Only Murders in the Building, John Turturro y Christopher Walken por Severance, Christina Ricci por Yellowjackets, Julia Garner por Inventando a Anna y Ozark, Bill Hader por Barry y Rhea Seehorn por Better Call Saul.

Ted Lasso.

Estas son las categorías más destacadas de la ceremonia que se realizará el lunes 12 de setiembre:

Mejor serie dramática

Mejor serie de comedia

Mejor serie limitada o antología

Dopesick

The Dropout

Inventando a Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

Mejor actor dramático

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, El juego del calamar

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession

Mejor actriz dramática

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

Mejor actriz de comedia

Rachel Brosnahan, La maravillosa Sra. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de comedia

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor actor en serie limitada o antología

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Estación once

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Mejor actriz en serie limitada o antología

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventando a Anna

Lily James, Pam & Tommy

Sarah Paulson, Impeachment: American Crime Story

Margaret Qualley, Las cosas por limpiar

Amanda Seyfried, The Dropout

Mejor telefilme