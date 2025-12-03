El miércoles 10 de diciembre, en la sala Delmira Agustini del teatro Solís, se llevará a cabo una nueva entrega de los Premios ACCU de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Estos galardones reconocen a lo mejor del cine de nuestro país, del continente y de todo el mundo.
“Este año se destaca la amplia variedad de estilos, géneros y voces dentro de la producción nacional, con nuevas miradas en ascenso y referentes del cine uruguayo consolidando su lugar”, se señala en el comunicado oficial. A la hora de las nominaciones, la película Perros, de Gerardo Minutti, se destacó con 14, seguida por Sánguche caliente, de Manuel Facal, y Quemadura china, de Verónica Perrotta, con siete cada una.
Dentro de los documentales, tanto Montevideo inolvidable, de Alfredo Ghierra, como Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, de Jorge Fierro, lograron cinco nominaciones cada uno.
Lista de películas nominadas:
Mejor película uruguaya
- Montevideo inolvidable
- Perros
- Quemadura china
- Sánguche caliente
- Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno
Mejor dirección
- Manuel Facal, Sánguche caliente
- Jorge Fierro, Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno
- Gerardo Minutti, Perros
- Verónica Perrotta, Quemadura china
Mejor documental uruguayo
- Montevideo inolvidable
- Ponsonbyland
- Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno
Mejor ópera prima
- Montevideo inolvidable (Alfredo Ghierra)
- Perros (Gerardo Minutti)
- Ponsonbyland (Ramiro Cabrera)
Mejor actor protagónico
- Alan Futterweit Paz, Sánguche caliente
- Néstor Guzzini, Perros
- César Troncoso, Quemadura china
Mejor actriz protagónica
- Noelia Campo, Perros
- María Elena Pérez, Perros
- Verónica Perrotta, Quemadura china
Mejor actor de reparto
- Daniel Hendler, El tema del verano
- Roberto Suárez, Perros
- Juan Wauters, Siempre vuelven
Mejor actriz de reparto
- Catalina Arrillaga, Perros
- Monina Bonelli, Quemadura china
- Eva Dans, Sánguche caliente
Mejor guion
- Perros
- Quemadura china
- Sánguche caliente
Mejor fotografía
- Montevideo inolvidable
- Perros
- Siempre vuelven
Mejor sonido
- El tema del verano
- Ni siquiera las flores
- Perros
Mejor dirección de arte
- El tema del verano
- Perros
- Quemadura china
Mejor música original
- El tema del verano
- Sánguche caliente
- Siempre vuelven
Premio revelación
- Jorge Fierro (director), Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno
- Alan Futterweit Paz (actor), Sánguche caliente
- Gerardo Minutti (director), Perros
- Federico Torrado (actor), Panchopalooza
Mejor película internacional
- A la deriva
- Anora
- Aún estoy aquí
- La semilla del fruto sagrado
- Una batalla tras otra
Mejor documental internacional
- Imprenteros
- Montevideo inolvidable
- No other land
- Ponsonbyland
- Quinografía
- Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno
Mejor animación internacional
- Flow
- La carga más preciada
- Memorias de un caracol
Mejor película latinoamericana
- Aún estoy aquí
- La mujer de la fila
- Perros