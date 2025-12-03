El miércoles 10 de diciembre, en la sala Delmira Agustini del teatro Solís, se llevará a cabo una nueva entrega de los Premios ACCU de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Estos galardones reconocen a lo mejor del cine de nuestro país, del continente y de todo el mundo.

“Este año se destaca la amplia variedad de estilos, géneros y voces dentro de la producción nacional, con nuevas miradas en ascenso y referentes del cine uruguayo consolidando su lugar”, se señala en el comunicado oficial. A la hora de las nominaciones, la película Perros, de Gerardo Minutti, se destacó con 14, seguida por Sánguche caliente, de Manuel Facal, y Quemadura china, de Verónica Perrotta, con siete cada una.

Dentro de los documentales, tanto Montevideo inolvidable, de Alfredo Ghierra, como Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, de Jorge Fierro, lograron cinco nominaciones cada uno.

Lista de películas nominadas:

Mejor película uruguaya

Mejor dirección

Manuel Facal, Sánguche caliente

Jorge Fierro, Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno

Gerardo Minutti, Perros

Verónica Perrotta, Quemadura china

Mejor documental uruguayo

Montevideo inolvidable

Ponsonbyland

Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno

Mejor ópera prima

Montevideo inolvidable (Alfredo Ghierra)

Perros (Gerardo Minutti)

Ponsonbyland (Ramiro Cabrera)

Mejor actor protagónico

Alan Futterweit Paz, Sánguche caliente

Néstor Guzzini, Perros

César Troncoso, Quemadura china

Mejor actriz protagónica

Noelia Campo, Perros

María Elena Pérez, Perros

Verónica Perrotta, Quemadura china

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Catalina Arrillaga, Perros

Monina Bonelli, Quemadura china

Eva Dans, Sánguche caliente

Mejor guion

Perros

Quemadura china

Sánguche caliente

Mejor fotografía

Montevideo inolvidable

Perros

Siempre vuelven

Mejor sonido

El tema del verano

Ni siquiera las flores

Perros

Mejor dirección de arte

El tema del verano

Perros

Quemadura china

Mejor música original

El tema del verano

Sánguche caliente

Siempre vuelven

Premio revelación

Jorge Fierro (director), Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno

Alan Futterweit Paz (actor), Sánguche caliente

Gerardo Minutti (director), Perros

Federico Torrado (actor), Panchopalooza

Mejor película internacional

Mejor documental internacional

Imprenteros

Montevideo inolvidable

No other land

Ponsonbyland

Quinografía

Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno

Mejor animación internacional

Flow

La carga más preciada

Memorias de un caracol

Mejor película latinoamericana