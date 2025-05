Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de José Mujica, diversas personalidades han expresado su dolor y su reconocimiento al exmandatario uruguayo.

Jorge Drexler y Ruben Rada también se expresaron en Instagram: “ADIÓS PEPE. GRACIAS. De a poco entenderemos la perspectiva histórica de tu enorme legado ético y político. Que la tierra te sea leve”, puso el primero; “¡Gracias por tanto, querido Pepe! No te vas, nos quedamos con todas tus enseñanzas. Te voy a recordar siempre así, riéndonos en nuestros encuentros. Te abrazo fuerte, querida Lucía”, el segundo.

El músico brasileño Gilberto Gil escribió en Instagram: “Que nuestro amigo Pepe Mujica descanse en paz. Buen recuerdo de nuestro último encuentro. Ese abrazo a familiares, amigos y admiradores”.

René Pérez Joglar, exlíder de Calle 13 y hoy conocido como Residente, escribió: “Pepe… Nos hiciste pensar, nos hiciste creer y nos enseñaste a entender las complejidades de la vida de una manera simple: viviéndola. Nos diste tanto, que pasaremos años y años estudiándote, escribiéndote, leyéndote, rimándote. Ojalá tuviera un poco de tu valentía para vivir igual de libre que tú. Te voy a extrañar mucho. No te imaginas cuánto”.

Emir Kusturika, autor de la más notoria película sobre el expresidente, dijo a Le Monde diplomatique: “La vida de Pepe, su experiencia, su trayectoria son un reflejo de su tierra. Y estoy seguro de que será una inspiración para todos los que hoy están perdiendo el amor y la confianza en el socialismo”.

Por su parte, la banda española Ska-P anotó en X: “Hasta siempre, Pepe Mujica, hasta siempre, compañero. Nos ha dejado tu cuerpo, pero vivirás para siempre en nuestras mentes y corazones… y en los de nuestros hijos e hijas”.

El cantante Manu Chao manifestó: “Se fue Pepe. Te extrañaré siempre. Fuiste y seguirás siendo siempre una máxima referencia. Infinita tristeza”.

El español Alejandro Sanz también usó X para despedirse: “Somos afortunados por compartir el mismo tiempo que el señor Pepe Mujica. Un hombre con el poder para ensalzar el significado de ser humano. Gracias, Pepe, por siempre”. Su compatriota Ismael Serrano escribió: “Qué día más triste. Mujica era una inspiración, un referente ineludible. Se va un hombre imprescindible, uno de aquellos a los que aludía Brecht, de esos que luchan toda una vida. Qué pena. Qué orfandad, carajo. Qué pena honda”.

El cubano Silvio Rodríguez, que había participado en la iniciativa “Una canción para Pepe”, dijo: “Me acabo de enterar de que se nos ha ido Pepe Mujica (afirmación por supuesto imprecisa, porque seres así no mueren, no se van, no descansan). Mi primer pensamiento va para Lucía, su compañera en todos los rincones de la vida. Hoy mismo, en la mañana, en el estudio, estuve repasando ‘Más porvenir’, canción que compuse no hace mucho pensando en los dichos y en los hechos de Pepe. No crean que es adiós; sólo es un saludo para siempre”.

El impulsor de la iniciativa, León Gieco, prefirió la brevedad: “Querido Pepe”, escribió el artista argentino, junto a una foto del expresidente.

Mario Carrero, en cambio, escribió largo: “Compañero José Mujica, usted –ya se sabe– es de esos seres que no se van nunca… Usted es de esos seres que dejan huellas profundas en el pienso y en el corazón de la gente, sobre todo de los más humildes, de los que nada tienen… no pretenda ahora engañarnos con este asunto de morirse… ¡Nadie se lo va a creer! Mientras exista pobreza infantil; mientras existan mujeres solas, criando a sus gurises en ranchos de lata; mientras 'la pública felicidad' no sea una realidad tangible y compartida, usted estará presente siempre, marcando el camino, 'liviano de equipaje', hasta 'dejar el cuero en la estaca' para que la patria sea, de una vez por todas, una patria para todos… Me quedo con esa última charla que tuvimos el jueves en la chacra, 'vihuela' de por medio… Me quedo con la tarea de componer esa canción que me dejó encargada… En cuanto la tenga medio pronta, le caigo por allí, a ver qué le parece… Mientras tanto, hasta siempre, compañero”.

Caetano Veloso, por su parte, expresó: “Me encanta Mujica. El primer líder hispanoamericano que habla de Brasil con toda franqueza. Todos debemos escuchar atentamente lo que dijo”.

Joan Manuel Serrat hizo una historia de Instagram que incluye un poema: “Si estuviesen libres de todo pecado/ palabras como honesto y solidario/ lúcido, libre, generoso/ valiente, consecuente, bueno/ Si pudiera arrancarles la mugre y devolver/ a estos vocablos todo su significado/ no dudaría en aplicarlos a ti, Pepe Mujica/ referente, ejemplo, amigo, compañero”.

El actor uruguayo Rogelio Gracia puso en Instagram: “Se va un diferente. Un histórico. Auténtico”. En tanto, el músico argentino Chango Spasiuk subió a sus historias de Instagram un resumen audiovisual de la vida de Mujica.

Laura Canoura dijo: “¡Coincidir en el trayecto… ser contemporáneos a su camino… vaya privilegio el nuestro! Abrazo a Lucía, a sus compañeros de militancia, a sus discípulos, a sus vecinos…”.

Ignacio Copani celebró al expresidente con la música de su canción “Yo soy de acá enfrente” y recordó su visita a la chacra de Mujica con un video en sus historias de Instagram sobre el que escribió “¡Gracias, Pepe!” .

El guionista y cineasta uruguayo Adrián Caetano subió a sus redes una foto de Mujica aplaudido por el saliente Tabaré Vázquez en el día de su asunción como presidente de la República.

Florencia Núñez expresó en X: “El país y el mundo despiden a nuestro expresidente Pepe Mujica. Destacado por su forma de pensar y de posicionarse ante la vida. Mis condolencias a su familia y allegados”.

El historietista Gustavo Sala hizo una caricatura en Instagram. “¡Vamo arriba, Pepe!”, saluda un trabajador; “Sí, bien arriba”, responde un Mujica angelado.

