Detour vuelve a poner el foco en el talento emergente del audiovisual uruguayo

El talento emergente del audiovisual uruguayo tiene una nueva oportunidad de encontrarse, conversar y además ver sus creaciones en pantalla grande. A partir de este viernes comienza una nueva edición del Festival de Cine Nuevo Detour, con exhibiciones y actividades en Cinemateca, Sala Camacuá, Auditorio Nelly Goitiño, Movie Punta Carretas, entre otros sitios de Montevideo.

“Al principio parecía que todo el cine uruguayo estaba en ese estado medio emergente, como que casi todos los realizadores cumplían con nuestras condiciones”, recuerda Juan Andrés Belo, director ejecutivo del festival. “Con el pasar de los años se convirtió en una cosa más específica dentro del universo del audiovisual: menores de 41 años o mayores de 41 años con hasta dos obras estrenadas. Definir ese universo es una virtud del festival”, dice a la diaria.

Más allá de que “no les ha dado la vida” para hacer un proceso de sistematización y sacar conclusiones sobre el desarrollo de este universo en 14 ediciones, hay algunas ideas. “Tenemos la sensación de algo que sigue creciendo, que es cada vez más fermental. Sobre todo con estudiantes terciarios y en lo que pasa después de lo estudiantil. Creo que donde el festival mejor se posiciona es en ese momento de la carrera en el que uno ya no es un estudiante de cine, no está haciendo cortos estudiantiles, pero todavía no pudo dar el paso al largo, y hay a veces un terreno de desamparo”, reflexiona Belo.

“El Festival de Cine Nuevo, y Detour en general, buscan acompañar, brindar recursos, respaldo, y que se sepa que hay un marco para esas producciones que todavía son como embrionarias, pero que ya no están dentro de una etapa educativa. En ese terreno, estos últimos seis años han sido un crecimiento sorprendente”, agrega el organizador.

Pese a los desarrollos tecnológicos y en materia de comunicación, Belo remarca la importancia de que las obras puedan verse en una sala. “Hay varias cosas que pasan en una sala de cine: primero que nada, la pantalla grande y el sonido envolvente”. Eso se nota en casos como el del videoclip, que suele verse en computadoras o en celulares, pero también se aplica a otro cine nuevo, como el fashion film. “Por otro lado está la experiencia colectiva de la sala, de cómo se contagia la risa, un momento sórdido o tenso, lo humano en lo colectivo. Hay algo muy potente sucediendo. Cuando vemos en nuestras casas no pasa de esa manera; ver una comedia en una sala de cine llena de gente es una experiencia muy distinta a ver una comedia solo, sentado en el living”.

Un tema que ha estado presente en las últimas ediciones es la búsqueda de vías alternativas de producción sostenible, por fuera de los fondos públicos que son “cada vez más improbables de conseguir financiación, porque son cada vez más los postulantes y cuando mucho, son los mismos fondos”, expresa el director ejecutivo del festival. De todas maneras, señala a la falta de participación privada como “el gran debe” en nuestro país, que incluye a los canales privados de televisión. “Creo que son muy importantes las vías alternativas de producción y que la gente se lance a producir por más que no tenga financiación. Los fondos también son fundamentales, y sin esas oportunidades no estaríamos donde estamos, pero creo que hay que seguir explorando, insistiendo, y generando incentivos a nivel de política para que los privados realmente entiendan que hay un valor enorme en la producción nacional”.

Lo que se verá

“El festival está muy específicamente destinado a lo emergente, pero no significa que sea lo único que se va a ver. Porque tenemos secciones paralelas, hacemos cosas fuera de concurso; este año tenemos un foco en Daniel Hendler y hacemos un repaso de su carrera. Recuperamos sus primeras películas, abordamos cómo fueron sus comienzos y conversamos de alguna manera sobre lo emergente creativo”, cuenta Belo.

En cuanto a las secciones, son las tradicionales: oficial, nuevos talentos y estudiantil. “Dentro de cada una hay videoclips, fashion films, series, cortometrajes, incluso medios y largometrajes. Estamos hablando de más de 200 obras; algunos son videoclips que duran tres minutos, pero también es una oportunidad para ver largometrajes que quizás no se estrenen en el circuito comercial, que solo van a circular por festivales, y que son cosas realmente muy potentes. Y ese tipo de películas de las que estábamos hablando: gente que se lanza a hacer películas porque tienen una cámara, porque confían en ellos y en su gente, y las estrenan con nosotros”.

Al mismo tiempo habrá obras de figuras consagradas, como el documentalista Nicolás Macchi y su CTI Área Covid, que competirá en largos y medios con Un futuro brillante de Lucía Garibaldi. “Nosotros no diferenciamos entre ficción y no ficción; todo compite con todo. Lo que vemos es el gesto creativo, el espíritu y la voluntad creativa, es lo que le pedimos al jurado que atienda”.

A esto hay que sumarle iniciativas como “Desafío en una toma”, que este año es sobre suspenso y batieron el récord de convocatoria, o la exhibición de películas como El Noctámbulo de Gabriel Díaz y La perrera de Manolo Nieto. Sumado a charlas como “Historia natural de la inteligencia artificial” a manos de Pablo Casacuberta, o “Sur o no Sur: las alianzas regionales en el culo del mundo”, con Diego Carriqueo del Festival Audiovisual Bariloche.