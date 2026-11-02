Una mirada al ecosistema de la ciudad desde la serie Naturaleza urbana

Hace dos semanas, TV Ciudad incorporó a su programación la serie documental Naturaleza urbana, que conducen los periodistas de la diaria Leo Lagos y Martín Otheguy y cuenta con dirección y fotografía de Marcelo Casacuberta y Guillermo Kloetzer, y asesoramiento científico de Luis Orlando. Consta de diez capítulos que, a medida que son emitidos por el canal capitalino, pueden verse en Youtube.

Aunque a simple vista pueda parecer un oxímoron o una invitación a la observación de situaciones excepcionales, hay un fundamento muy claro en la elección de la ciudad como objeto de la mirada de estos documentalistas, ya que no es habitual considerarla un ecosistema. Otheguy aclara: “Creo que nos interesaba justamente por eso, porque muchos programas de divulgación de naturaleza suelen enfocarse principalmente en la naturaleza aparentemente intocada por los seres humanos, o en la naturaleza por oposición a lo humano, algo alejado de nosotros y que en todo caso salimos a visitar cada tanto a sitios lejanos”.

“No existe algo así como ‘la naturaleza’ como una cosa que podemos ir a visitar. La naturaleza no es la quebrada de los Cuervos en Treinta y Tres, ni la quebrada de Laureles en Tacuarembó ni el Cabo Polonio en Rocha. La naturaleza nos incluye siempre, y uno debería mirar con cierto recelo y desconfianza a cualquiera que hable de ella sacando al ser humano de la ecuación”, cuestiona Lagos.

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En Uruguay, 90% de las personas vivimos en ciudades –cuando el promedio mundial es de 45%–, lo que las convierte en un objeto de atención de enorme interés. “Es muy relevante entender lo que pasa en estos ecosistemas particulares que hemos construido para vivir”, sostiene Otheguy, y agrega: “Que los hayamos construido no significa que sean ambientes completamente artificiales, exentos de las interconexiones que rigen en cualquier ecosistema. En las ciudades hay plantas, hongos, bacterias y otros animales que viven en ambientes diversos que se entrelazan con las urbanizaciones, como las playas, los bosques, los ríos, los lagos, etcétera. A nuestro alrededor también hay un mundo natural muy rico, al que solemos dar la espalda y que, sin embargo, está estrechamente ligado a nosotros”.

“Para buena parte de los proyectos, uno busca irse lejos, traer imágenes e historias de lugares remotos. Y en esa lógica de captar la atención, muchas veces salimos a buscar los animales o fenómenos menos frecuentes de ver, los que están en peligro de extinción. Pero lo cierto es que todos nosotros comenzamos con nuestra vocación por maravillarnos con la naturaleza en los jardines de nuestras casas, en la plaza de la esquina, en el parque que teníamos cerca. En Montevideo uno puede ver cerca de 300 especies solo de aves. Así que, a la hora de pensar un proyecto sobre la naturaleza que pudiera ser de interés para un canal como TV Ciudad, se nos hizo natural unir la naturaleza con la ciudad. Caer al canal municipal con un programa sobre las áreas protegidas de todo el país, o mostrando fauna, plantas y ecosistemas que no hay en el departamento, nos parecía menos atractivo que uno en el que Montevideo fuera la protagonista”, contextualiza Lagos.

El oficio de mostrar

Los integrantes del equipo tienen vasta experiencia en la divulgación de contenidos sobre la naturaleza. Lagos y Otheguy, junto con el biólogo Ramiro Pereira, participaron en la serie documental Mañana es tarde, que está disponible en Youtube y se basa en los dos libros homónimos que publicaron Otheguy y Pereira. Además, cada semana se hacen cargo de la sección Ciencia de la diaria, como editor y cronista, respectivamente, lo que los mantiene en permanente diálogo con la investigación nacional. Por su parte, Casacuberta y Kloetzer, con De la Raíz Film, se dedican a la fotografía de naturaleza y produjeron, por ejemplo, el documental Uruguay salvaje, accesible en Youtube.

Esos antecedentes aseguran rigor y calidad visual en esta nueva serie. Cada capítulo cuenta con guion y narración a cargo de Otheguy y Lagos, pequeñas escenas que introducen el humor como herramienta comunicacional, y la intervención de investigadoras e investigadores que han abordado asuntos relacionados con el tema propuesto, un gran paraguas que da cabida a una diversidad de subtramas y enfoques.

El trabajo en la sección Ciencia de la diaria dialoga con los contenidos de la serie. “No solo queríamos contar cosas que pasan en ese ecosistema que es la ciudad en la que vivimos, sino que queríamos hacerlo a través de investigaciones realizadas aquí por las científicas y científicos que aportan conocimiento nuevo sobre ellas. Buena parte de las investigaciones que abordamos en Naturaleza urbana fueron objeto de notas en la sección. De hecho, en esta década que llevamos con las páginas de ciencia en el periódico, comenzaron a publicarse trabajos científicos locales dentro de esa disciplina que articula el programa que se denomina ecología urbana. La serie en cierta medida acompaña el crecimiento de ese campo en el país, y al tiempo trae otras investigaciones de otras áreas para mostrar que acá en la ciudad pasan cosas naturalmente maravillosas que estaría bueno proteger y, de ser posible, en algunos casos potenciar”, sostiene Lagos.

Complementa Otheguy: “Como lo que hacemos es contar una historia, sobre todo, en un solo episodio puede haber dos o tres trabajos locales unidos por una línea común (con las voces de los científicos y científicas responsables de ellos, que son parte esencial del programa), pero también alusiones a investigaciones de otros sitios que dan contexto o iluminan algunos puntos de lo que queremos contar”.

Nuestro ecosistema, nuestra responsabilidad

Entre los temas que abarca la serie, Lagos enumera: “La interacción delicada de las aves con los vidrios y algunas de nuestras mascotas; la influencia de la luz artificial a la noche; las islas de calor urbano y la protección que nos ofrecen los árboles; la amenaza de especies exóticas invasoras como el ligustro, un árbol que avanza peligrosamente sobre nuestros bosques nativos, o el visón, un mamífero que se cría para pieles en Montevideo y del que ya se han registrado escapes que podrían comprometer un área tan delicada como la del río Santa Lucía; la importancia de dejar sitios donde el pasto crezca espontáneamente y no cortarlo en todos lados como si fuera una cancha de fútbol; la amenaza para las playas que supone el avance urbano sobre las dunas y algunas otras cosas más”.

Una de las líneas argumentales que están presentes en cada episodio apunta a acciones que podrían incidir positivamente en la mejora o en evitar los problemas que se generan en la interacción entre naturaleza y humanos. En este sentido, Otheguy comenta: “No es una serie que busque ser apocalíptica, sino ayudarnos a mirar el entorno, a descubrir que estamos conectados con todo lo que nos rodea y que por eso debemos asumir cierta responsabilidad, que a veces se traduce en pequeños gestos muy sencillos”.

“Cada capítulo tiene un tema disparador, que sirve para especular sobre qué sucedería si algunas cosas que vemos en nuestras ciudades cambiaran. Los temas son muy variados y tratan sobre fauna, flora y ambientes que son parte de los ecosistemas urbanos” dice Otheguy y lanza algunos ejemplos: “¿Qué ocurre si dejamos que una planta invasora siga conquistando los bosques y parques de Montevideo? ¿O si seguimos eliminando a los murciélagos por considerarlos plaga? ¿O si dejamos de cortar el pasto bien cortito, como tendemos a hacer por nuestra manía del orden? ¿O si sacamos los tan denostados plátanos? ¿O si reducimos un poco la iluminación artificial? Todas esas son preguntas que tienen investigaciones detrás, y aunque no siempre podamos responder exactamente qué sucedería en estos casos, lo más rico es el proceso por el que pasamos al intentar dar una respuesta, que nos lleva a reflexionar sobre la manera en que nos conectamos con lo que nos rodea en los ambientes urbanos”.