A esta hora, según informó el diario El Acontecer, ya son 30.600 las personas que se registraron, de forma gratuita, para ingresar al Parque de la Hispanidad con motivo de una nueva edición del Festival de Folclore de Durazno. La tradicional cumbre musical, que va por su edición número 52, se realizará este viernes, sábado y domingo y contará con una nutrida grilla de artistas nacionales e internacionales.

“Es un festival pionero y por eso le hemos dado mucha fuerza a su oferta artística. Hay cada vez más festivales, pero entendemos que Durazno tiene que seguir estando en los primeros lugares de convocatoria y de consideración”, dijo el actual intendente de Durazno, Felipe Algorta, en diálogo con la diaria. “Estamos muy contentos por toda la expectativa que está generando esta edición y por la organización, que está trabajando para recibir a gente del departamento y de todo el país”, agregó el jerarca.

La jornada inaugural del festival tendrá una apertura con grupos de danzas tradicionales y las actuaciones de Polkeros del Yi, Heber Souza, Maggie Cullen, Catherine Vergnes, Jorge González, Chacho Ramos y el grupo Destino San Javier.

El sábado continuará con más espectáculos de danza, las presencias locales de Numa Moraes, Dúo Coames y Wendy Romero, y los shows internacionales de los españoles Gipsy Kings y la argentina Soledad Pastorutti.

Los encargados de darle cierre el próximo domingo serán Carlos Benavides, Grupo Tilo, Cruzacaminos, Marcos Ortiz, la Sinfónica de Tambores, el venezolano Carlos Baute y el argentino Diego Torres.

Aquellos interesados en concurrir al evento y que aún no se anotaron pueden completar un simple formulario disponible en Redtickets. A la par de los conciertos, el parque albergará las actividades del 25° Encuentro Gaucho de Durazno, que tendrá lugar en su ruedo y en el Rancho de Piedra.

El viernes 6 la reunión gauchesca comienza con una prueba de riendas –se prevé la participación de más de 120 competidores–, continúa con 50 montas en pelo y termina con música en vivo en el Rancho de Piedra.

El sábado, a las 9.00, se espera un desfile gaucho por la ciudad con 1.700 caballos, y por la tarde se desarrollarán una prueba de riendas y el Campeonato Nacional de Jineteadas.

El domingo a las 11.00 los concurrentes al encuentro podrán sumarse a una misa criolla y seguir las definiciones de las competencias de los jinetes y sus caballos. El ingreso a las gradas del ruedo tiene un costo de 350 pesos.

El llamado del rock

Sin contar la edición virtual y pandémica de 2020, la última vez que se organizó un Pilsen Rock fue en 2010, en el Teatro de Verano. Si se habla de su lugar de origen y de su etapa más conocida, su última realización en el Parque de la Hispanidad de Durazno fue en marzo de 2009 y contó con las actuaciones de La Trampa, El Cuarteto de Nos, Trotsky Vengarán y Peyote Asesino, en un recordado regreso.

El martes, entrevistado en el programa Viva la tarde de Radio Sarandí, el intendente Algorta dejó la puerta abierta para organizar una nueva edición del Pilsen Rock, y el diario duraznense El Acontecer se hizo eco de sus palabras.

A partir de ese momento, el teléfono de Algorta no ha parado de sonar: “Me ha llamado todo el mundo, incluso antiguos productores del Pilsen Rock copados con la posibilidad de reeditar el evento”, admitió en diálogo con la diaria.

La realización del festival no es sólo una idea. “Para nada lo podemos descartar. El Parque de la Hispanidad hoy es de los mejores escenarios a nivel país, donde se puede congregar gente de todos lados en un clima de seguridad y de tranquilidad”, apuntó el intendente. “Es increíble cómo marcó el Pilsen Rock a muchas generaciones y el interés que sigue generando. Es mucha más la gente que lo pide fuera de Durazno que dentro del departamento”, agregó.

El jerarca reconoció que ya existieron algunas conversaciones con la actual directiva de Fábrica Nacional de Cervezas: “Tuvimos algunos intercambios como para podernos juntar en una mesa y pensar para adelante”, expresó, y manifestó su deseo de poder organizar otra edición del festival a la altura de las más relevantes.

“Si te acordás, tenía a las mejores bandas todas juntas, y por eso hay que pensar muy bien cómo llevarlo adelante”, sostuvo. “Hoy es imposible pensar en algo como el festival original, de tantos días, porque han cambiado los tiempos, pero yo no quiero descartar esa posibilidad de evaluarlo y de conversar con la propia empresa, que en su momento corría con los mayores gastos del festival”.

En ese sentido, sostiene que la prueba más contundente de la buena inversión realizada por la empresa cervecera es la constante demanda del público, sostenida después de 20 años de su primera edición, en abril de 2003.

Asimismo, con relación a la posibilidad de otros apoyos, el intendente manifestó la intención de “no cerrarle las puertas a nadie”, mientras recuerda algunos intentos fallidos y valora positivamente la sinergia entre la marca Pilsen y la organización duraznense del festival.

Desde lo personal, Algorta no puede olvidar a la ciudad sorpresivamente ocupada y a tres jóvenes subidos al capó del auto de su padre, estacionado en la avenida 18 de Julio. “Aquello era un caos, pero un caos lindo”, rememora.