1975. El primer torneo sub 20, disputado en Túnez, no fue en realidad sub 20, sino sub 19, y trajo consigo un cuarto puesto para Uruguay tras perder en el último partido frente a Brasil. Antes habíamos perdido en semifinales por penales con la URSS con aquel equipo que tenía a Fernando Álvez, Venancio Ramos, Ruben Paz y según la FIFA, con la camiseta 17 al profesor, historiador y politólogo Gerardo Caetano.

1979. La segunda presentación de esta copa del mundo dejó a la celeste en el tercer lugar al ganarle a Polonia por penales. Fue realmente increíble el Mundial de Japón 79, cuando la dicotomía rioplatense era Maradona-Ruben Paz, y en la semi nos ganaron con gran actuación de Diegote cuando era Dieguito y su por entonces amigo Ramón Ángel Díaz. Para Uruguay la victoria por penales ante los polacos representó el primer podio celeste en juveniles.

1981. Los que vivimos Australia 81 aún no podemos olvidar el increíble baile que aquel equipo en el que estaban Enzo Francescoli, Jorge da Silva y Carlos Aguilera le dio a Rumania, que, sin embargo, nos ganó 2-1 en octavos de final.

1983. En México 83 la caída fue ante los surcoreanos. Con el Patito Aguilera repitiendo, Sosita y José Luis Salazar, se nos complicó con Corea del Sur y nos quedamos sin nada.

1991. Tras faltar en las citas mundialistas de 1985, 1987 y 1989, en el 91 fue la peor actuación celeste en el Mundial disputado en Portugal: quedamos últimos en la serie.

1993. Australia fue la sede y el rival de turno en cuartos de final. Nos volvimos de la peor manera, habiendo estrenado el gol de oro en el alargue. Volaban aquellos gurises liderados por Fabián O’Neill y Fernando Petete Correa.

La FIFA suspendió a Uruguay por acontecimientos desgraciados suscitados por los nuestros cuando quedamos eliminados con el gol de oro (en 1991 ya habían sido sancionados Darío Silva y Paolo Montero, pero no la selección) y nos perdimos la competición de 1995.

1997. La celeste retornó a las participaciones destacadas en Malasia, tras perder la recordada final con Argentina 2-1 y alcanzar el segundo lugar en el torneo. La participación de la selección de Víctor Púa, con Marcelo Zalayeta y Nicolás Olivera, generó un enorme festejo a nivel local y una conexión comparable a la de 1979.

1999. En el Mundial de Nueva Zelanda, Púa repitió semifinales y finalmente trajo un cuarto puesto tras la derrota frente a Malí en la lucha por el podio. Pasaron otros ocho años hasta que la sub 20 pudo embarcarse a Canadá.

2007. Con Luis Suárez y Edinson Cavani comenzamos un ciclo que tuvo que ver con el desarrollo del proyecto de Tabárez, en los que Uruguay jugó desde ese año hasta hoy en absolutamente todos los mundiales sub 20 masculinos. Aquella selección cayó en octavos ante Estados Unidos 2-1.

2009. En Egipto nuevamente nos dimos contra los cuartos de final, esta vez ante Brasil.

2011. En Colombia quedamos afuera en el grupo, tras una muy pobre participación.

2013. En Turquía los celestes llegaron a la final ante Francia y tras empatar 0-0 cayeron en los penales, quedándose con el segundo lugar.

2015. En el Mundial de Nueva Zelanda otra vez los penales nos dejaron sin revancha: después de empatar 0-0 con Brasil, en octavos de final quedamos afuera por penales.

2017. Con muchos que serían mundialistas en Qatar 2022 (Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz, Mathías Olivera, Mathías Viña Agustín Canobbio), quedamos apenas afuera de la final por un gol que les dio el empate a los venezolanos en la última jugada del partido. Los penales, una vez más, nos fueron negativos, esta vez por partida doble: en la semifinal ante los venezolanos y en el partido por el tercer puesto contra los italianos.

2019. En Polonia, con Ronald Araújo y Darwin Núñez, además de Bruno Méndez, Maxi Araújo y Brian Rodríguez, Uruguay llegó a cuartos de final y cayó ante Ecuador 3-1.

2021. No hubo mundial por la pandemia.

2023. Por primera vez en la historia, Uruguay campeón del mundo sub 20.