Diego García, de Peñarol, y Martín Rea, de Liverpool, durante el partido disputado en el estadio Belvedere por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El partido se disputará el domingo a las 18.00 en el estadio Centenario; en caso de empate habrá alargue y penales.

Con detalles confirmados, se jugará el partido entre Liverpool, campeón del Apertura, y Peñarol, campeón del Clausura. El ganador jugará la final, a dos partidos, frente a Nacional, pero además se asegurará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores para 2026, dejando como Uruguay 3 para el torneo internacional al perdedor.

El encuentro va a las 18.00 en el estadio Centenario, con arbitraje principal de Andrés Matonte y con Jonathan Fuentes en el VAR. En caso de empate habrá alargue y, si es necesario, penales. La parcialidad negriazul se ubicará en la tribuna América, contra la Colombes. El resto será para la hinchada aurinegra.

La Ámsterdam y la Colombes (habilitada con un pulmón si se vende toda la Ámsterdam) tendrán un precio de 460 pesos (socios) y 700 pesos (generales), la Olímpica costará 580 (socios) y 800 (generales), mientras que la entrada para la América tendrá un costo para Peñarol de 700 pesos (socios) y 900 pesos (generales) y para Liverpool de 460 pesos (socios) y 700 pesos (generales). Este miércoles comenzó la venta de entradas.

Dudas deportivas en los dos equipos

Liverpool esperará hasta el final por la evolución de Kevin Amaro, quien sufrió una distensión muscular ante Cerro Largo; si no llega, jugará Facundo Perdomo. Con esa única duda, Joaquín Papa alineará a Sebastián Lentinelly; Amaro o Perdomo, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez; Martín Rabuñal, Gonzalo Nápoli, Lucas Acosta; Manuel Castro, Nicolás Vallejo y Abel Hernández.

Peñarol también tiene una duda en uno de los laterales, en este caso, el izquierdo, ya que Maximiliano Olivera se perdió los últimos tres encuentros –incluida la final de la Copa Uruguay– por una lesión muscular. Además, Diego Aguirre deberá definir entre Jesús Trindade y Stiven Muhlethaler en la mitad de la cancha.

Diego Aguirre pondrá a Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Olivera o Lucas Hernández; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Trindade o Muhlethaler, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.