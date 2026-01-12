A primera hora debutan Boston River y Danubio en el Parque Viera.

Arrancó la Copa de la Liga con dos partidos el domingo; la segunda doble jornada será este lunes con el debut de Peñarol, en Minas, frente a Central Español.

El carbonero tuvo movimientos en los últimos días, primero con la llegada de Gastón Togni y la renovación de Matías Arezo, y luego con la contratación de Lucas Ferreira para cubrir la salida de Javier Méndez a Colo-Colo.

El partido será a las 21.30 en Minas con el arbitraje de Andrés Martínez, acompañado en las líneas por Nicolás Tarán y Marcos Rosamén. En la Copa de la Liga no hay VAR.

Diego Aguirre colocará un equipo con mayoría de juveniles, donde alternarán algunos con minutos importantes en primera: Lucas Hernández, Leandro Umpiérrez y Stiven Muhletaler. El carbonero fue el último equipo en comenzar los entrenamientos; lo hizo el martes pasado y, con apenas seis días de actividad, el entrenador no arriesgará a sus principales jugadores.

El probable del carbonero sería con Kevin Morgan; Kevin Rodríguez, Matías González, Rodrigo Álvez, Hernández; Lorenzo Couture, Julio Daguer, Umipérrez, Bradon Álvarez, Muhlethaler y Luciano González.

Central Español comenzó a entrenar el lunes pasado. La evaluación física será clave para armar la oncena de esta noche. Pablo de Ambrosi, entrenador palermitano, dijo en charla con la diaria que “la idea es que todos tengan minutos, que juegue el que esté mejor físicamente para no arriesgar nada; tenemos que llegar de la mejor forma al inicio del campeonato Apertura. Obviamente, queremos ganar”.

Central mantiene la misma base de jugadores que hizo la escalera perfecta de ascensos de la C a la A. Se sumaron algunos jugadores con experiencia en primera división, como Emiliano Márquez, que seguramente será el golero titular, e Ignacio Rodríguez, que fue el último en llegar y, en principio, no arrancará jugando.

Un rato antes

A las 19.00, en el Parque Viera, Boston River chocará ante Danubio. El sastre, dirigido por Israel Damonte, cambió mucho respecto al año pasado; con Copa Sudamericana a la vista, comenzará a sumar fútbol de calidad. En las últimas horas se sumó Fabián Yantorno al cuerpo técnico, quien ya había estado en la institución junto a Ignacio Ithurralde.

El franjeado no hizo grandes movimientos; tendrá la presentación de Diego Monarriz y algunas caras nuevas para ver. Sigue esperando por la continuidad de Emiliano Velázquez y espera por algún delantero más.

¿Dónde ver los partidos y cuánto cuestan las entradas?

Los partidos se podrán ver por Directv, su plataforma digital DGo, por Flow y en algunos cables del interior. Además, AUF TV ofrece una opción paga de 180 pesos por encuentro o un paquete total por todo el torneo.

Las entradas de todos los partidos cuestan 250 pesos para socios y 350 pesos para el público en general.