Tras una mesa de negociaciones, la Asociación Uruguaya de Fútbol cedió las imágenes para el choque entre Nacional y Peñarol.

El domingo 1° de febrero a las 20.00 en el estadio Centenario, Nacional y Peñarol jugarán por el título de la Supercopa Uruguaya 2026. La final clásica supondrá el inicio de una nueva temporada del fútbol local, que un fin de semana más tarde tendrá el comienzo del Torneo Apertura.

Tras la licitación por los derechos de televisión para el período 2026-2029, las negociaciones en el seno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no están siendo sencillas y amigables: los contratos elaborados por la AUF no tuvieron aceptación en primera instancia y están en procesos de reescritura, y se estima que esta semana puedan estar las nuevas versiones. Con ese panorama, este jueves la AUF decidió otorgar la señal de la final de la Supercopa para que pueda verse tanto por televisión por cable como por streaming.

La medida surge como un puente de confianza –o de paz– ante la demora en la firma de los contratos finales, una situación que ha generado nubarrones de duda sobre si el hincha podría, efectivamente, sintonizar el encuentro desde su hogar. Al autorizar el uso de las imágenes, la AUF prioriza el interés público y asegura que el clásico más importante del país no sea rehén de los tiempos burocráticos.

La licitación que dio los resultados que regirán desde este año está siendo muy discutida por las partes. La decisión del Ejecutivo de la AUF de dividir los derechos en bloques separados –televisión tradicional versus streaming– buscó maximizar los ingresos para los clubes al fomentar la competencia, cosa que logró de muy buena manera, pero también multiplicó los frentes de negociación.

Un clásico con sabor a revancha y futuro

En lo estrictamente deportivo, el enfrentamiento en el Centenario promete ser de alto voltaje. Peñarol y Nacional llegan con planteles algo renovados, incorporaciones que buscan ser determinantes y la necesidad de dar el primer golpe psicológico del año.

Tras los últimos entrenamientos, Jadson Viera le va buscando la vuelta a su Nacional y empezó a despejar dudas. Luis Mejía será el arquero; la línea de cuatro defensiva tendrá a Juan de Dios Pintado en el lateral derecho, la dupla Sebastián Coates-Julián Millán en el centro y al pibe Federico Bais en el lateral zurdo; Luciano Boggio y Christian Oliva parecen fijos en el eje central y el tercer volante saldrá de Lucas Rodríguez o Juan Cruz de los Santos, mientras que los tres delanteros serían Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Igual que su colega, Diego Aguirre perfila su oncena para estrenar oficialmente el año. Los nombres parecen importantes, pero también el esquema: el DT ha dicho que este año quiere jugar con extremos, de ahí que la formación que maneja tiene punteros bien abiertos. El arquero será Sebastián Britos porque Washington Aguerre está suspendido; Matías González será el lateral derecho porque el argentino Franco Escobar, natural número 4, jugará en la izquierda ante las bajas que Peñarol tiene en esa banda; Emanuel Gularte y Nahuel Herrera serán los dos defensores centrales; en la mitad de la cancha estarán Jesús Trindade y el argentino Eric Remedi; Leo Fernández jugará suelto por delante y tendrá dos puntas bien abiertos, otro argentino, Gastón Togni, y el joven Leandro Umpiérrez, mientras que Matías Arezo será el delantero centro.

La ley del partido estará a cargo de Esteban Ostojich, quien tendrá como asistentes a Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El cuarto árbitro será Esteban Guerra y en el VAR estarán Leodán González, Richard Trinidad y Yimmy Álvarez.