Montevideo City Torque repatrió un delantero de nivel, Wanderers consiguió golero ante la baja de Martín Campaña, Danubio y Progreso sumaron volantes ofensivos argentinos y Juventud de Las Piedras renovó una pieza clave del 2025.

Todos los equipos del fútbol uruguayo tienen altas confirmadas en un mercado de pases que está en puntos máximos de ebullición.

Montevideo City Torque contrató a Salomón Rodríguez, delantero uruguayo que estaba en Colo-Colo, de Chile. En 2025 jugó 26 partidos y anotó 3 goles; anteriormente había tenido un buen pasaje por Godoy Cruz, de Argentina. Se sumó a Valentino Wurth (Plaza Colonia) y Sebastián Cáceres (Cerro).

Martín Campaña se bajó de la chance de llegar a Wanderers, que rápidamente se movió y cerró a Agustín Buffa, golero que tuvo Mathías Corujo en Oriental de La Paz. El bohemio continúa en la búsqueda de un centrodelantero y de un volante central de marca.

Danubio volverá a contar con Maicol Ferreira, jugador surgido en la institución que viene de romperla en la Segunda División jugando en Colón. Además, llegó Jairo González desde Deportivo Morón, de Argentina. Es un volante creativo que ya había tenido participación en el fútbol uruguayo con la camiseta de Sudamérica.

Progreso incorporó a Agustín Paz desde Estudiantes de Caseros, de Argentina. Puede jugar como extremo por ambas bandas o por el centro. Los tejanos están haciendo la pretemporada en Colonia, donde el domingo enfrentarán a Defensor Sporting por la Copa de la Liga. El volante Adrián Colombino tiene todo encaminado para seguir en el fútbol de Honduras, por lo que pagará la cláusula para salir del equipo.

Juventud de Las Piedras no tuvo incorporaciones en las últimas horas, pero llegó a un acuerdo por la renovación del contrato de Iván Rossi, volante central de gran participación en 2025. El jugador argentino tenía propuestas de Liverpool, Danubio y Wanderers, pero decidió quedarse en el pedrense para jugar Copa Libertadores.

Albion, por su parte, buscar armar un buen plantel para mantener la categoría tras su vuelta a Primera. Este martes se confirmó la contratación del delantero Álvaro López, goleador que tuvo pasaje por Plaza Colonia.