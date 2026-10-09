La fecha 10 del Clausura promete emoción y partidazos

Entre el viernes y el domingo se juega una nueva etapa con choques cruciales de cara a la definición de las tres tablas.

Este viernes se pone en marcha la fecha 10 del Clausura, que llega con la promesa de algunos de los duelos más atractivos que puede ofrecer la temporada, y la expectativa ante un potencial sacudón en las tablas del Clausura, la anual y el descenso, que mantienen abierta una ajustada disputa rumbo al último tercio del torneo que cierra el año.

El gran foco de atención está en el arranque mismo de la etapa, con dos partidos que involucran a tres de los cuatro de arriba del Clausura. El puntero, Liverpool, juega el destacado de la fecha este viernes a las 20.00 con su visita esteña a Deportivo Maldonado, que marcha cuarto en el Clausura y es escolta de Peñarol en la tabla anual (la que el carbonero, con ventaja de 4 puntos en la cima, seguirá liderando, pase lo que pase en esta etapa).

Más temprano, a las 17.00 en el Charrúa, hay un choque de opuestos, porque el equipo sensación de la temporada, Montevideo City Torque —tercero en la anual y segundo en el Clausura—, recibe al hundido Danubio, que está hace rato empantanado en la zona de descenso y que firma uno de los peores desempeños del campeonato, solo superado por Progreso.

Lo interesante es que el encuentro se produce en un momento que desafía esas realidades: Torque ganó un punto de los últimos 9 (perdió con Deportivo Maldonado y Nacional y en el medio empató con Peñarol) y perdió el envión que traía desde el arranque del Clausura, justo en la antesala de su trascendental llave de semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que inicia el miércoles de visita en Belo Horizonte.

Por su parte, el franjeado que dirige Leonel Rocco viene de conseguir su primera victoria del torneo (y la segunda en sus últimos 25 partidos) y puede sumar fuerzas para pelear por la permanencia, aunque la tiene difícil: está 9 puntos abajo de Wanderers —con 18 por jugar—, al momento el último salvado en la tabla del descenso.

Todo puede pasar

El sábado, la jornada futbolera arranca en el Franzini, a las 11.00, con Defensor Sporting que recibe a Cerro. Mauricio Larriera llegó al violeta en el intermedio, pero no pudo rumbear la temporada del equipo, que transita lejos de toda aspiración, salvo por la de sumar para no complicarse con los promedios el año que viene. El equipo de Alejandro Capuccio, que viene de caer en un duelo crucial ante Wanderers que lo volvió a dejar pintado de rojo en la tabla de abajo, irá al Parque Rodó a buscar tres puntos que mantengan viva la ilusión de escapar el fatídico destino.

De tarde, a las 15.00 en el Parque Viera, hay un choque de similares características, porque Montevideo Wanderers jugará allí con la principal misión de mantenerse por encima de la línea de los últimos tres en la zona de descenso ante un Boston River ya sin grandes objetivos en el año, más allá de empezar a consolidar el flamante ciclo que ahora afronta el técnico, Jorge Cazulo.

Peñarol, que está defendiendo su liderazgo general sin sobrarle nada, tendrá la obligación de sumar de a tres, a pesar de jugar de local en el Centenario y sin su hinchada, ante un Progreso al que ya no le queda mucho de lo último que se pierde. El equipo de Tabaré Silva ha librado una dura y aguerrida batalla para salir del pozo, aunque no le ha alcanzado y ya su futuro en la B parece irreversible, pero los de Diego Aguirre no pueden confiarse. El partido arranca a las 18.30.

Tres dominicales

Tres partidos cierran la décima el domingo. A las 11.00, en el Parque Artigas de Las Piedras, Juventud recibe a Racing. El pedrense, a 6 puntos de Liverpool en el Clausura, alberga chances ciertas de meterse en la pelea, pero tiene enfrente a uno de los más regulares de la temporada, que buscará en Las Piedras sacudirse el sabor amargo de la reciente caída en la hora.

La actividad sigue en la tarde, también en el interior. A las 15.00, Cerro Largo y Albion se miden en el Ubilla de Melo. Otra disputa que mira hacia la parte baja de la tabla, con dos equipos que sufrieron un bajón considerable en el segundo semestre y que ahora buscan más que nada mantenerse a flote y llegar a la otra orilla sin hundirse en la zona de descenso, con el agua que por ahora no les llega al cuello.

Central Español y Nacional completan la etapa el domingo desde las 18.30 en el Estadio Centenario, donde oficiará como local el palermitano. El partido tendrá al equipo de Daniel Carreño en busca de ratificar todo lo bueno hecho en la última, con el triunfo ante Torque, y sumar de a tres para seguir entreverado en una pelea que hace un tiempo atrás parecía lejana e improbable.