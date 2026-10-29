La celeste venció a Egipto y Polonia, ahora enfrentará a México en el último partido para definir el noveno puesto.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El equipo de Gustavo Bueno sigue compitiendo en el particular Mundial sub 15 que ideó la FIFA, al que solamente le queda la última jornada de competencia.

Con 189 participantes y la definición dividida en cinco niveles, todos siguen compitiendo. Uruguay, después de una gran primera fase en la que culminó primero en el grupo X, está enfrentándose a los rivales del nivel máximo.

Tras la derrota ante Grecia por penales que dejó a la celeste sin chances de título, el equipo de Bueno comenzó a competir por ubicarse entre los puestos 9 y 16.

En la madrugada uruguaya, fue goleada 3-0 sobre Egipto, con goles de Luca Di Matteo, Bautista González y Thiago Guimaraens. Triunfo con autoridad para seguir trepando escalones en la ubicación final.

Esa victoria le valió la clasificación para jugar ante Polonia, un encuentro que fue mucho más reñido y que se definió por el solitario gol de Di Matteo, que aprovechó un rebote en el área en el primer tiempo. El equipo de Bueno la pasó mal en algún pasaje del complemento, en el que se erigió la figura de Thiago Carballo con dos atajadas vitales que sostuvieron el resultado.

Uruguay cerrará su participación ante México, a las 2.00 del viernes. El ganador se quedará con el noveno puesto entre 189 selecciones participantes, el perdedor será décimo. Los aztecas llegan tras golear 7-0 a Italia.