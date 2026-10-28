Al particular Mundial sub 15 que ideó la FIFA le quedan las últimas dos jornadas de competencia. Con 189 participantes y la definición dividida en cinco niveles, todos siguen compitiendo. Uruguay, después de una gran primera fase donde culminó primero en el grupo X, está compitiendo en el nivel máximo.

El equipo de Gustavo Bueno jugó su primer día del miércoles, correspondiente a los dieciseisavos de final; fue triunfo 6-0 ante Estonia para meterse en octavos de final, donde esperaba Grecia.

El Mundial sub 15 se está disputando con una extraña modalidad de juego que está implementando FIFA, por eso permite jugar dos partidos al día. Los encuentros se juegan de a ocho jugadores en dos tiempos de 20 minutos, con cinco de descanso. La cancha tiene 68 por 47 metros y cuenta con arcos de tamaño profesional. Los cambios son ilimitados, los laterales se hacen con el pie y solo hay fuera de juego en los últimos 23 metros. Son dos árbitros, uno central que toma las decisiones y otro que está afuera controlando las variantes.

Malditos penales

Ante Grecia fue empate 1-1, pero los europeos se impusieron 4-2 en penales para clasificar a cuartos de final y seguir el camino al título. A los 7 minutos los griegos estaban en ventaja, con un buen arranque de partido donde justificaron la diferencia parcial. El gol fue muy lindo; tras un mal despeje de la defensa uruguaya, el autor del tanto sacó una volea hermosa que se metió en el ángulo.

Uruguay mejoró, se adelantó en el campo y tuvo varias situaciones que no pudo concretar. La igualdad llegó en el complemento, en una incursión por el segundo palo de Thiago Guimaraens.

Antes del empate, hubo una jugada dudosa que pegó en el palo y pareció picar adentro. La celeste, que vistió de blanco en la ocasión, fue perjudicada en esa acción. Además hubo varias situaciones para pasar al frente, pero el delantero Santiago Larrosa no pudo convertir.

En los últimos minutos Grecia inclinó la cancha pero Uruguay defendió bien para llevar la definición al punto blanco. En la definición fallaron Ignacio Echevarría y Larrosa, que se resbaló al lanzar en un tiro que pudo repetirse por doble toque. Thiago Carballo estuvo cerca en tres, pero solamente tapó uno, y los europeos clasificaron en un partido que terminó con lluvia torrencial pero clima muy caliente entre jugadores y cuerpos técnicos.

Uruguay sigue jugando

Uruguay enfrentará a Egipto el jueves a las 4.30, y pasará a jugar por ubicarse entre los puestos 9 y 16. Los africanos llegan de perder 4-2 ante Guinea. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de la plataforma DAZN de forma gratuita. Volverá a jugar a las 11.30 con rival a definir según el resultado de primera hora.