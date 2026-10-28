La celeste jugará en octavos de final a las 13.45 ante Grecia, que llega de eliminar a Australia.

El particular Mundial sub 15 que ideó la FIFA sigue su curso. Con 189 participantes y la definición dividida en cinco niveles, todos siguen compitiendo. Uruguay, después de una gran primera fase donde culminó primero en el grupo X, está entre los contendientes al título máximo.

El mediodía en el este europeo ofrecía el partido por dieciseisavos de final ante Estonia como un duro escollo rumbo al título. El equipo de Gustavo Bueno lo salvó sin problemas, con triunfo 6-0, para meterse en octavos de final.

Santiago Larrosa, el gurí de Montevideo City Torque, abrió la cuenta con un golazo, y Tiziano García, de Racing, puso el segundo antes de terminar el primer tiempo. En el complemento, Joaquín iguez convirtió otro tanto de alta factura técnica, de tiro libre, mientras que luego llegó otro de García, uno de Luca Di Matteo y un particular gol en contra que completaron la goleada.

El Mundial sub 15 se está disputando con una extraña modalidad de juego que está implementando FIFA. Los encuentros se juegan de a ocho jugadores en dos tiempos de 20 minutos, con cinco de descanso. La cancha tiene 68 por 47 metros y cuenta con arcos de tamaño profesional. Los cambios son ilimitados, los laterales se hacen con el pie y solo hay fuera de juego en los últimos 23 metros. Son dos árbitros por encuentro, sin líneas.

Se juegan hasta dos partidos por día; por ese motivo Uruguay volverá a competir a las 13.45 por los octavos de final, enfrentando a Grecia, que llega de vencer 7-2 a Australia. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de la plataforma DAZN de forma gratuita.

En caso de avanzar, la celeste chocará en el primer turno del jueves con el ganador del encuentro entre Egipto y Guinea. Si pierde, va con el perdedor de ese cotejo en la búsqueda por ubicarse entre los puestos 8 y 16.