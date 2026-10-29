Diego Forlán reservó 42 futbolistas para los amistosos de noviembre. Deberá elegir entre 25 y 30 jugadores entre los que fueron preseleccionados. En las últimas horas se bajó el primero de la nómina: Nahitan Nández sufrió un desgarro que lo mantendrá tres semanas inactivo.

El uruguayo salió sentido a los 18 minutos en la derrota de Al-Qadisiya 3-2 sobre Al-Hilal y desde ahí no volvió a jugar por su equipo. El tiempo mínimo de recuperación se cumple el 13 de noviembre, día en que Uruguay enfrentará a Argentina en La Bombonera.

Al momento, es la única baja confirmada para Forlán. Hubo rumores sobre la situación sanitaria de Federico Valverde, pero el capitán de Real Madrid, al momento, está disponible. El volante salió sentido del encuentro ante Barcelona, pero no se constató ninguna lesión de gravedad, y será de la partida el próximo fin de semana frente a Racing de Santander por la Liga española.

Los partidos de la fecha FIFA de noviembre

Uruguay tendrá dos encuentros, uno de visitante y otro de locatario. Comenzará jugando el viernes 13 ante Argentina en La Bombonera, mismo escenario donde se dio el último enfrentamiento de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la celeste se impuso 2-0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.

El segundo encuentro será ante República Dominicana, el martes 17 de noviembre, a las 20.30, en el Campus de Maldonado. Será el quinto partido de la selección uruguaya en ese escenario y el segundo en la historia frente a los caribeños, tras el triunfo 1-0 de finales de 2025 en un encuentro amistoso, con gol de Ignacio Laquintana.