Giorgian de Arrascaeta ante Cusco por la Copa Libertadores, el 8 de abril, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, Perú.

También ganaron Mirassol y Sporting Cristal, el resto de los encuentros del miércoles terminaron 1-1; hoy se cierra la primera fecha con cuatro partidos.

El miércoles se disputaron seis partidos por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores; todavía resuena el empate de Nacional ante Coquimbo Unido en Chile en el que los locatarios rescataron la igualdad en la hora. En ese grupo todos tienen una unidad, tras la igualdad entre Deportes Tolima y Universitario el martes.

Mirassol debutó en la copa con triunfo 1-0 sobre Lanús, con gol del zaguero Joao Victor; en el granate estuvo Gonzalo Pérez en el banco de suplentes, pero no ingresó. Los brasileños lideran junto con Liga Deportiva Universitaria de Quito, que le ganó a Always Ready un día antes.

Con mucha presencia uruguaya

En un grupo plagado de celestes, Flamengo venció 2-0 a Cusco de visitante y es el único líder. En tiempo de descuentos anotó Giorgian de Arrascaeta para confirmar el triunfo. El volante aprovechó un rebote en un tiro suyo y mandó a guardar de cabeza la pelota que quedó muerta en el área chica; Bruno Henrique había puesto el primero. Los peruanos, que son dirigidos por el uruguayo Alejandro Orfila, habían igualado promediando el segundo tiempo, pero tras varios minutos de revisión, el árbitro anuló el gol, ya que desde el VAR se advirtió una leve posición adelantada en el inicio de la jugada. Nicolás de la Cruz fue titular en el ganador, mientras que De Arrascaeta entró a los 86; Guillermo Varela estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.

En el otro encuentro, Independiente Medellín igualó 1-1 con Estudiantes de La Plata en partido caliente. Tiago Palacios, argentino de madre uruguaya, anotó la apertura para los dirigidos por Alexander Cacique Medina, donde también fue titular Fernando Muslera e ingresó en el complemento Gabriel Neves. En el locatario ingresó Enzo Larrosa a los 88; Salvador Ichazo, lesionado, no fue de la partida.

Sporting Cristal lidera su grupo

En el último partido de la noche, Sporting Cristal le ganó 1-0 a Cerro Porteño; en el ganador Leandro Sosa fue titular en el lateral derecho y completó todo el partido. Por el mismo grupo, igualaron 1-1 Junior y Palmeiras en Barranquilla. En el locatario fueron titulares Mauro Silveira en el arco y Lucas Monzón en la zaga; Emiliano Martínez estuvo en el banco de Palmeiras pero no ingresó. Joaquín Piquerez, lesionado, no viajó.

Se cierra la primera fecha; dónde ver los partidos de Copa Libertadores de esta noche

Habrá dos partidos a las 19.00, el destacado va en Argentina, donde Rosario Central, de Facundo Mallo, recibirá a Independiente del Valle, de Juan Viacava. Televisará ESPN 5.

El resto de los encuentros van todos en la pantalla principal de ESPN; primero Universidad Central ante Libertad, a las 21.00 Platense y Corinthians –en el calamar estarán Martín Barrios y Agustín Ocampo, y en la visita Pedro Milans–, y a las 23.00 el juego entre Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto y con Franco Fagúndez en el equipo, y Peñarol.