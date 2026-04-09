Eduardo Agüero (d) celebra con su compañero Franco Pizzichillo, luego de marcar su gol ante Gremio, el 8 de abril, en el estadio Centenario.

Deportivo Cuenca y Academia Puerto Cabello hicieron lo mismo que Montevideo City Torque: ganarles a equipos brasileños; hubo triunfo de Olimpia en Chile y el resto de los encuentros fueron empate; hoy hay cuatro partidos.

El miércoles de Copa Sudamericana dejó el resonante triunfo de Montevideo City Torque ante Gremio en el estadio Centenario. El ciudadano es único líder de su grupo ya que Deportivo Riestra y Palestino empataron 0-0.

También es líder de su grupo Olimpia, que venció 2-0 a Audax Italiano de visitante y aprovechó la igualdad de Barracas Central y Vasco da Gama en la intensa jornada del martes. Gastón Olveira y Bryan Bentaberry fueron titulares en el elenco paraguayo y estuvieron en el banco, pero no ingresaron, Sebastián Lentinelly, Alejandro Silva y Rodrigo Pérez. En el elenco locatario entró Diego Coelho.

Las sorpresas del día

Academia Puerto Cabello, de Venezuela, venció 2-1 a Atlético Mineiro, en el grupo de Juventud de Las Piedras, que debuta esta noche. Todos los goles fueron en el primer tiempo; los uruguayos Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima entraron en el complemento para defender la hazaña.

Deportivo Cuenca le ganó 1-0 a Santos y es único líder; Gabriel Brazao, en contra, colocó el único gol del cotejo. Christian Oliva fue titular en el elenco brasileño, y fue reemplazado a los 65 minutos. Por el mismo grupo, Deportivo Recoleta de Paraguay y San Lorenzo igualaron 1-1; en el ciclón fue titular Guzmán Corujo e ingresó Mathías de Ritis, que fue amonestado.

River Plate, uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo, empató 1-1 con Blooming en Bolivia. El millonario se quedó con diez a los 5 minutos por expulsión de Lucas Martínez Quarta. Sebastián Driussi puso en ventaja a los argentinos e igualó Anthony Vázquez. Los dos uruguayos en cancha completaron todo el encuentro, Matías Abisab en el locatario y Matías Viña en la visita.

Dónde ver los partidos de jueves en Copa Sudamericana

A las 19.00 Botafogo recibe a Caracas; el equipo brasileño tendrá a los uruguayos Mateo Ponte, Lucas Villalba y Santiago Rodríguez. A la misma hora Juventud de Las Piedras va con Cienciano en el estadio Centenario; los peruanos cuentan con Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Cristian Souza y Alejandro Hohberg. Santiago Arias, lesionado, no será de la partida. Ambos encuentros serán transmitidos de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

A las 21.30, Carabobo recibe a Bragantino de Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna e Ignacio Sosa. Si hay un ganador, será líder en el grupo en el que también están Blooming y River Plate. Se verá por ESPN 2.

También a las 21.30, y en exclusiva de Directv, Macará, de Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse, espera por América de Cali.