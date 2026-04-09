El miércoles de Copa Sudamericana dejó el resonante triunfo de Montevideo City Torque ante Gremio en el estadio Centenario. El ciudadano es único líder de su grupo ya que Deportivo Riestra y Palestino empataron 0-0.
También es líder de su grupo Olimpia, que venció 2-0 a Audax Italiano de visitante y aprovechó la igualdad de Barracas Central y Vasco da Gama en la intensa jornada del martes. Gastón Olveira y Bryan Bentaberry fueron titulares en el elenco paraguayo y estuvieron en el banco, pero no ingresaron, Sebastián Lentinelly, Alejandro Silva y Rodrigo Pérez. En el elenco locatario entró Diego Coelho.
Las sorpresas del día
Academia Puerto Cabello, de Venezuela, venció 2-1 a Atlético Mineiro, en el grupo de Juventud de Las Piedras, que debuta esta noche. Todos los goles fueron en el primer tiempo; los uruguayos Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima entraron en el complemento para defender la hazaña.
Deportivo Cuenca le ganó 1-0 a Santos y es único líder; Gabriel Brazao, en contra, colocó el único gol del cotejo. Christian Oliva fue titular en el elenco brasileño, y fue reemplazado a los 65 minutos. Por el mismo grupo, Deportivo Recoleta de Paraguay y San Lorenzo igualaron 1-1; en el ciclón fue titular Guzmán Corujo e ingresó Mathías de Ritis, que fue amonestado.
River Plate, uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo, empató 1-1 con Blooming en Bolivia. El millonario se quedó con diez a los 5 minutos por expulsión de Lucas Martínez Quarta. Sebastián Driussi puso en ventaja a los argentinos e igualó Anthony Vázquez. Los dos uruguayos en cancha completaron todo el encuentro, Matías Abisab en el locatario y Matías Viña en la visita.
Dónde ver los partidos de jueves en Copa Sudamericana
A las 19.00 Botafogo recibe a Caracas; el equipo brasileño tendrá a los uruguayos Mateo Ponte, Lucas Villalba y Santiago Rodríguez. A la misma hora Juventud de Las Piedras va con Cienciano en el estadio Centenario; los peruanos cuentan con Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Cristian Souza y Alejandro Hohberg. Santiago Arias, lesionado, no será de la partida. Ambos encuentros serán transmitidos de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.
A las 21.30, Carabobo recibe a Bragantino de Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna e Ignacio Sosa. Si hay un ganador, será líder en el grupo en el que también están Blooming y River Plate. Se verá por ESPN 2.
También a las 21.30, y en exclusiva de Directv, Macará, de Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse, espera por América de Cali.