Carabobo de Venezuela fue el único ganador del jueves en el que hubo otros tres empates.

Sin dudas, la atención para el público uruguayo estuvo en el empate de Juventud de Las Piedras en el estadio Centenario ante Cienciano. Al pedrense se le escapó el triunfo sobre la hora y la chance de liderar su grupo junto a Academia Puerto Cabello de Venezuela, que sorprendió al ganarle a Atlético Mineiro.

El único ganador de la última noche de la primera fecha fue Carabobo, que venció 1-0 a Bragantino en Venezuela. El locatario quedó como único líder en el grupo que integran Blooming y River Plate, que habían empatado el miércoles. El zaguero Ezequiel Neira anotó el único gol a los nueve minutos, y después los venezolanos aguantaron el resultado. Ignacio Sosa fue el único uruguayo en cancha completando todo el encuentro en el elenco visitante.

Botafogo empató 1-1 con Caracas en el Maracaná, en un grupo que tiene a Racing como único líder, ya que ganó el martes con un tanto del uruguayo Gastón Martirena. Los venezolanos sorprendieron con un gol de Wilfred Correa sobre el final del primer tiempo, pero en el arranque del segundo empató Arthur, que había ingresado dos minutos antes. Santiago Rodríguez fue titular en el elenco brasileño y Mateo Ponte entró en el segundo tiempo; Lucas Villalba estuvo en el banco, pero no ingresó.

Por el grupo A igualaron 1-1 Macará y América de Cali en Ecuador. Josen Escobar, en contra, anotó para los dueños de casa, pero rápidamente igualó Jorge Valencia. En el elenco ecuatoriano fueron titulares los tres uruguayos: Rodrigo Rodríguez en el arco, Santiago Etchebarne en la zaga y Franco Posse como centrodelantero. En la zona quedaron todos iguales, ya que se dio el mismo resultado entre Alianza Atlético y Tigre.