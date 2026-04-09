Gustavo Tejera, árbitro central, durante la segunda final de la Liga AUF Uruguay 2025, en el Gran Parque Central (archivo, noviembre de 2025).

Los asistentes uruguayos serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, mientras que Leodán González y Antonio García trabajarán en el VAR.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. En las últimas horas fueron anunciados oficialmente los árbitros que impartirán justicia en el torneo. Habrá 52 jueces centrales, 88 asistentes y 30 que trabajarán en el VAR.

Gustavo Tejera fue el uruguayo designado como árbitro principal. Tiene 38 años, había sido elegido recientemente para el repechaje continental que se disputó en México e impartió justicia en Jamaica-Nueva Caledonia, lo que daba a entender que su primer boleto mundialista era prácticamente un hecho.

Pasó a categoría internacional en 2018, tiene más de 300 encuentros dirigidos y en los últimos años dirigió varias definiciones a nivel local e internacional, hace unos meses estuvo en la final de la Recopa Sudamericana, donde Lanús se consagró ante Flamengo. También había estado presente en campeonatos del mundo de la categoría sub 17 y sub 20.

Nicolás Tarán, quien tendrá su tercera copa del mundo tras participar en Rusia 2018 y Qatar 2022, y Carlos Barreiro serán los asistentes, mientras que Leodán González y Antonio García fueron designados para trabajar en el VAR. El talense ya había estado en el VAR tanto en Qatar 2022 como en el último Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos en 2025.

Los árbitros sudamericanos

Los jueces centrales elegidos por la Conmebol fueron Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez (Argentina), Ramón Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio (Brasil), Cristian Garay (Chile), Andrés Rojas (Colombia), Juan Gabriel Benítez (Paraguay), Kevin Ortega (Perú), Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela). Paraguay, Ecuador y Bolivia no tuvieron representantes.

América del Sur es la segunda confederación con más árbitros designados; habrá 12 jueces, 20 asistentes y siete en el VAR, solamente superada por la UEFA, que contará con 15, 28 y 11, respectivamente.

Jueces uruguayos en mundiales

Ricardo Vallarino, Francisco Matteucci, Domingo Lombardi, Teófilo Salinas y Aníbal Tejada fueron pioneros participando en el Mundial de 1930. Tejada fue el primero en pitar un penal en un campeonato del mundo, a favor de Chile. Luego fue entrenador de Peñarol –donde se consagró campeón uruguayo en 1944– y de la selección uruguaya.

Esteban Marino fue línea en 1950 y 1962; además, fue juez central en 1954. Ramón Barreto estuvo en las finales de Alemania 1974 y Argentina 1978, en ambas como juez asistente; en esos torneos también fue árbitro principal en algunos partidos. Luego de retirarse, fue presidente de Rampla Juniors.

Juan Daniel Cardellino estuvo en España 1982 e Italia 1990. Ernesto Filippi tenía nacionalidad uruguaya, aunque nació en Italia, y arbitró en Estados Unidos 1994. Luego llegó uno de los árbitros más destacados: Jorge Larrionda, quien estuvo en Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

En la época moderna, Andrés Cunha estuvo en Rusia 2018 y Andrés Matonte representó a Uruguay en Qatar 2022.