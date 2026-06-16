Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, el 15 de junio, en el primer partido de la fase de grupos contra Arabia Saudita, en el Hard Rock Stadium, en Miami.

El entrenador habló en una conferencia de prensa en la que aseguró que “el análisis del rival coincide con la imagen que tenía de sus jugadores”.

Uruguay debutó en el Mundial 2026 empatando 1-1 con Arabia Saudita en un partido en el que la celeste elevó el nivel en el segundo tiempo gracias a los cambios que hizo Marcelo Bielsa y al rendimiento de algunos jugadores.

Tras el partido, Bielsa se presentó en conferencia de prensa y, como tantas veces, se fue enojado. Esta vez su molestia se debió a la cantidad de preguntas por su presencia en la foto oficial mirando hacia abajo. El entrenador expresó que no tiene que “explicar todo”. No todas las preguntas apuntaron a lo que sucedió dentro de la cancha, donde, dejó claro el rosarino, la selección uruguaya perdió una linda oportunidad de quedar primero en su grupo.

Bielsa fue claro: “Sin desmerecer al rival, no pudimos ganar porque no conseguimos la mejor versión del equipo y de lo que somos capaces. En el primer tiempo faltó mucha movilidad. En el segundo tiempo mejoró la imagen; hay un camino fácil para decir que merecimos ganar porque erramos diez goles”.

Ahondó en el momento en que llegó el gol saudí: “El momento en que Arabia Saudita marcó su primer gol fue difícil para nosotros. Enfrentamos algunos desafíos en la primera mitad; no pudimos mantener un ritmo rápido y cometimos algunos errores que el oponente aprovechó para marcar. Si no podemos controlar la posesión, el otro equipo lo hace, y eso es lo que sucedió en ese pasaje de partido. El análisis del rival coincide con la imagen que yo tenía de sus jugadores”.

Periodistas extranjeros pusieron el foco en el empate de España y en la igualdad de todas las selecciones del grupo en la tabla de posiciones: “Que el otro partido haya terminado empatado no suaviza el hecho. Era un partido ganable que no ganamos, con un rival al que debimos superar”.

No hizo análisis desde lo numérico y confesó que no vio el partido entre España y Cabo Verde: “Los números, habiéndose jugado dos partidos con dos empates, no se me ocurre evaluarlos en este momento. No se puede vaticinar qué va a pasar”.