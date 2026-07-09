Agustín Canobbio durante el partido entre Arabia Saudita y Uruguay en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 15 de junio.

El volante ofensivo y Joaquín Piquerez se expresaron por primera vez luego de la eliminación de Uruguay en el Mundial.

Luego de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, fueron pocos los futbolistas que se expresaron públicamente. El primero, y el único en dar una entrevista, fue Sebastián Cáceres en su llegada al aeropuerto. Luego hubo publicaciones en redes sociales de Federico Valverde, que se hizo “cargo del fracaso”, y de José María Giménez, que también hizo su descargo.

Agustín Canobbio también eligió un posteo en Instagram, con una foto de todo el plantel, para expresar su sentir: “Han pasado días, pero duele igual porque sabemos lo que significa vestir esta camiseta y porque queríamos darle una alegría a todo un país”, comenzó escribiendo.

Luego fue autocrítico: “Nos faltó, hay que asumirlo. Toca aprender y seguir trabajando”. Y en el cierre concluyó: “Tengan claro que volveremos. Unidos, con la misma rebeldía y el compromiso de llevar a Uruguay al lugar que merece”.

Joaquín Piquerez: “Una experiencia única que no terminó con el resultado que esperábamos”

Piquerez volvió a jugar tras su lesión en el amistoso contra Inglaterra de la fecha FIFA. Fue un partido interno, luego del cual dialogó con la comunicación oficial de Palmeiras y dijo: “Viví un mes muy intenso en el Mundial con Uruguay, una experiencia única que, lamentablemente, no terminó con el resultado que esperábamos”.

El jugador no pudo jugar minutos. Sobre cómo transitó la lesión, contó: “Han pasado tres meses, fueron momentos difíciles. Estoy muy contento por este entrenamiento. Extrañaba estar con mis compañeros y, poco a poco, voy recuperando mi nivel. Nos estamos preparando muy bien para el regreso y para mantener la ventaja que tenemos en la pelea por el título”.