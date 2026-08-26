Copa AUF Uruguay: Nacional debuta ante Albion en el Gran Parque Central

Este jueves, el equipo de Daniel Carreño recibe al pionero con la necesidad de recuperar buenas sensaciones en la antesala del clásico.

Daniel Carreño cumplió con el axioma del técnico debutante. Nacional le ganó a Progreso y es la primera buena noticia para el tricolor en mucho tiempo. Más allá de los atenuantes –que le ganó al peor equipo del campeonato, en la hora y jugando un tiempo y pico con un hombre más–, el momento resulta oportuno para un equipo que pareció tocar fondo y busca empezar a salir del pozo a encontrar algo de luz.

La llegada del nuevo entrenador, su arranque con la primera victoria del Clausura para el equipo y alguna otra novedad sin duda alentadora, como el arribo de Gastón Martirena, un refuerzo de lujo para el equipo, quizá habilitan al hincha tricolor, por estas horas, a mirar con algo de ilusión y expectativas lo que viene.

Lo que viene, el próximo domingo y ya se palpita inevitablemente, es el clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo, un partido que puede ser clave para que Nacional empiece a meterse en la pelea por el campeonato uruguayo, o por lo menos para empezar a descontar los 9 puntos de ventaja que le saca el tradicional rival en la tabla anual, de la que es líder con un partido menos.

El tricolor arrancó en desventaja el Clausura y ahora está séptimo en la acumulada –la última casilla de clasificación internacional–, lejos de asegurar un lugar en la definición del campeonato local ni la participación en copas.

En busca del equipo

Así, se alza como un duelo trascendente el de este jueves frente a Albion por Copa AUF Uruguay, torneo que premia al campeón con la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El tricolor y el pionero juegan en el Gran Parque Central desde las 18.15, con margen para no pisarse con el partido que más tarde jugará la selección uruguaya de básquetbol en el Antel Arena.

Carreño ya realizó algunas pruebas ante Progreso. “Los cambios no fueron por rendimientos, sino por buscar algo diferente en lo táctico”, explicó después el técnico, que en el entretiempo hizo tres variantes. Nacional mostró una actitud diferente y también algunas buenas cosas nuevas, como el partido del recién llegado Tiziano Correa, los buenos minutos de Juan Cruz de los Santos por la banda izquierda y el gol de Maxi Silvera.

En definitiva, se puede esperar cierta rotación por parte de Carreño, pero no tanto para resguardar titulares de cara al clásico –aunque también–, sino todavía como parte del trabajo que corresponde para potenciar un equipo de mal andar, bajas individualidades y escaso funcionamiento colectivo.

Horas bajas

Albion llega al Gran Parque Central en similar búsqueda de recuperarse y cambiar la pisada. El equipo de Federico Nieves ha perdido solidez, especialmente en defensa, y está lejos del nivel que mostró en el Apertura, torneo en el que terminó tercero (y en el que además le ganó a Nacional un partidazo en el Centenario).

Arrastra, desde el Intermedio, una pésima racha de 10 partidos sin ganar y va cayendo en la anual, donde ahora está afuera de los puestos de clasificación a copas, y también en el Clausura, en el que con Progreso se mantienen como los dos equipos que no han sumado todavía.

Pero la calidad del plantel y las virtudes del equipo son conocidas. El pionero deberá recuperar la memoria y el funcionamiento para encarar esta segunda competencia que, si bien puede soñar con ganarla y adjudicarse esa preciada clasificación a Libertadores, impone nuevas exigencias a un equipo que pretende no complicarse con el descenso.

Nacional y Albion disputan el grupo 5 de la Copa AUF Uruguay, que ahora lidera River Plate, ya que este miércoles el darsenero le ganó a Progreso.