Montevideo City Torque sigue en racha y es puntero del Clausura con un partido menos

El equipo de Marcelo Méndez le ganó a Defensor en el Franzini, en una jornada que también tuvo las derrotas de Deportivo Maldonado y de Danubio.

Este sábado siguió la actividad por la cuarta fecha del Torneo Clausura, que a última hora registró una gran victoria de Montevideo City Torque ante Defensor Sporting en el estadio Franzini. El equipo ciudadano llegó a 9 puntos e igualó en la cima de la tabla a Liverpool, que jugará mañana de visitante en el estadio Ubilla ante Cerro Largo.

Además, Progreso le ganó a Danubio en un duelo de equipos complicados con el descenso, empataron Boston River y Cerro, y Juventud se hizo fuerte en casa para bajar a uno de los de arriba, Deportivo Maldonado, que dejó pasar la chance de alcanzar la punta de la tabla anual, al menos hasta que juegue Peñarol.

Torque encendido

El equipo de Marcelo Méndez, que se prepara para los cuartos de final de Copa Sudamericana, viene con gran impulso y volvió a mostrar buen juego, solidez y efectividad para dar vuelta el partido e imponerse 3-1 a Defensor Sporting. Con la salvedad del partido pendiente ante Peñarol por la primera fecha del Clausura, el ciudadano tiene puntaje perfecto y se arrima a la parte alta de la anual: quedó a solo dos puntos de Deportivo Maldonado y Racing, ambos escoltas del carbonero.

El violeta, de flojísima temporada, busca repuntar a partir de la llegada de Mauricio Larriera, pero en siete juegos que lleva dirigidos solo ganó uno. El equipo no da señales de mejoría y esta tarde se fue del Franzini hundido en la impotencia y la frustración. Arrancó ganando con un golazo de Lucas Agazzi a los dos minutos de juego, tras una buena combinación en el área con Tomás Pozzo. Pero Torque empató enseguida, con gol de cabeza de su capitán Gary Kagelmacher —que tuvo un emotivo festejo de gol dedicado a su padre, fallecido esta semana—, y siguió de largo con gol de Salomón Rodríguez de penal, tras una falta del propio Agazzi, bien cobrada por Javier Feres.

En el segundo tiempo, cuando el violeta se adelantaba para buscar el empate, Gonzalo Montes recuperó en la mitad de la cancha y cruzó una gran pelota profunda para Salomón, que le puso un pase medido a Esteban Obregón que entraba por el medio para tocarla a la red.

La lucha en la zona baja

Danubio, que llegó a 13 partidos sin ganar por el campeonato uruguayo —entre semana le ganó de atrás a Atenas por la Copa AUF Uruguay—, atraviesa una de las peores crisis deportivas desde que se fue a la B en 2020, y acaba de dar un paso más en esa misma fatídica dirección, hundiéndose cada vez más en la tabla del descenso.

Progreso, que es el único más complicado que Danubio en esa tabla y para quien la salvación ya parece una utopía, le ganó en la hora en el Paladino, con un lindo gol de Nahuel Magia López, que recibió solo en el punto penal, controló y ajustó el derechazo para superar la resistencia de Mauro Goicochea.

La Franja no solo no levanta, sino que en el Clausura ya perdió con sus dos rivales directos en la pelea de abajo, porque en el arranque había perdido con Cerro en Jardines.

El villero de Alejandro Capuccio, precisamente, va sumando algunos méritos para salir de la zona baja. Aunque venía de perder por goleada frente a Liverpool en un pésimo partido, el equipo mejoró y jugó bien ante Boston River esta tarde en el Saroldi (el Sastre cambió por hoy su localía en Florida), más allá de que el juego terminó en un empate que no le sirve a ninguno de los dos.

El cerrense empezó ganando temprano, poco después de los diez, por intermedio de Augusto Cambón, que sacó un tiro rápido y certero del borde del área después de un rebote para sorprender al arquero Bruno Antúnez.

El Sastre salió a buscar el empate y lo consiguió a través de Nicolás Siri, todavía en el primer tiempo, con una definición contra el palo después de eludir a Yonatan Irrazábal, que en la anterior le había tapado un mano a mano con el pie. El segundo tiempo fue parejo y entretenido, y ambos pudieron quedarse con el partido, pero el resultado no se movió.

Cerro, Danubio y Progreso, en ese orden, ocupan las casillas de descenso, y la tienen difícil. En el último escalón de salvados aparece Wanderers, que ya ganó y se consolida en la temporada.

Un golpe en la parte alta

Deportivo Maldonado, uno de los equipos más afinados y consistentes de la temporada, sufrió el partido en Las Piedras y cayó 2-0 ante Juventud. El equipo de Sergio Chapita Blanco va en franco ascenso y juega cada vez mejor, con un Gastón Pereiro en gran nivel, que puso tremenda asistencia para Ramiro Peralta, quien de cabeza adelantó al pedrense promediando la primera parte.

El partido tuvo un imponderable que explica en gran medida el resultado: sobre el final del primer tiempo, con el equipo fernandino ya en desventaja, se fue expulsado el arquero sanducero Diego Segovia, que salió lejos del área a cortar un pase largo a espaldas de la defensa y ensayó una entrada vehemente que arrastró la pelota junto con el atacante. Juventud aprovechó el momento del partido, y con otro gol de Peralta, de penal al cierre de esa primera parte, puso cifras definitivas.