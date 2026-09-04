Arranca la quinta fecha del Clausura

En la etapa que se juega entre viernes y lunes, Danubio recibe a Peñarol a puertas cerradas, a la espera de posibles nuevas medidas de la Mutual por la seguridad de los jugadores.

Este viernes se pone en marcha la fecha 5 del Clausura, tal como estaba previsto, a pesar de las dudas por un posible paro de la actividad que surgieron este miércoles, tras la reunión de la Mutual de Futbolistas Profesionales con autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a raíz de los incidentes al final del partido entre Montevideo City Torque y Danubio en el Charrúa.

La manifiesta preocupación del gremio en torno a la seguridad de los jugadores se profundiza, pero la Mutual decidió en primera instancia no hacer paro y que se cumpla con el calendario de la quinta fecha, así como de los partidos de la Copa AUF Uruguay entre semana, postergando hasta el próximo martes una resolución al respecto.

Como medida preventiva, sí se estipuló que el partido entre Danubio y Peñarol, fijado para el sábado en el María Mincheff de Lazaroff, se juegue sin público.

El programa de la quinta

Torque, el único equipo que ganó todos los partidos del Clausura, pero que tiene uno menos por el pendiente de la primera fecha ante Peñarol, abre la fecha en el Charrúa el viernes a las 19.00, ante Cerro Largo. El equipo de Marcelo Méndez tiene la semana próxima –el jueves 10– su trascendente juego por cuartos de final de Copa Sudamericana ante Cienciano en la altura de Cusco, pero buscará mantener su buena senda en el torneo, ante un arachán que viene invicto en el Clausura pero no muy arriba, porque solo sumó de a uno: empató los cuatro partidos que jugó.

La etapa continúa el sábado a las 15.00 en Jardines del Hipódromo, con el mencionado choque entre Danubio y Peñarol a puertas cerradas. La franja de Leonel Rocco necesita resultados urgentes para salir de la crisis y escalar en la tabla del descenso, pero tendrá enfrente a un mirasol también necesitado después de caer en el clásico y perder la punta de la tabla anual.

En lo alto de la tabla acumulada, otro equipo que busca recuperarse es Deportivo Maldonado, que juega el sábado a las 18.00 en el Domingo Burgueño Miguel con la misión de dejar atrás la dura caída frente a Juventud en Las Piedras. La última vez que el equipo de Gabriel Di Noia jugó en el Campus dio una exhibición de fútbol ante Peñarol, aunque eventualmente amarga porque terminó en empate. Buscará mejorar en ese aspecto ante un Wanderers cada vez más sólido en el torneo, aunque todavía con un ojo puesto en salvarse del descenso.

Hablando de descenso, la jornada del domingo inicia a las 10.00 en el Tróccoli, donde el complicado Cerro de Alejandro Capuccio recibe al líder de la tabla anual: Racing. El villero ha mostrado mejorías en el torneo y juega ante uno de los equipos más regulares de la temporada, así que el duelo promete.

Central Español, buscando encaminarse con la llegada de Antonio Pacheco a la dirección técnica, y con un buen triunfo por Copa AUF Uruguay como auspicioso precedente, juega en el Parque Palermo a las 13.00 frente a Defensor Sporting. El equipo de Mauricio Larriera atraviesa un muy mal presente y busca su primera victoria del torneo.

Nacional, que ya cambió la pisada tras la llegada de Daniel Carreño, con triunfo clásico de visitante y su trabajosa primera victoria por Copa Uruguay, recibe a Juventud en el Gran Parque Central, el domingo desde las 16.30, y deberá cuidarse ante el pedrense de Sergio Blanco, que viene consolidándose.

Liverpool, líder del Clausura con 10 unidades, cierra la jornada dominical recibiendo a Boston River en el Parque Viera. El equipo de Jorge Fossati dejó sus primeros puntos por el camino con el empate ante Cerro Largo en el Ubilla –de todos modos un buen resultado que lo mantuvo puntero–, y necesita seguir sumando para no caerse de los puestos de clasificación a copas, aunque se perfila para pelear el Clausura y la definición del año. El sastre de Ignacio Ithurralde aspira a esos puestos, de los que todavía está lejos.

La fecha se cierra el lunes en el Franzini, donde Albion, que todavía no ha sumado en el Clausura, recibe a Progreso. El gaucho de Tabaré Silva viene de conseguir en el Clausura su primera victoria en mucho tiempo, y buscará revancha ante los dirigidos por Federico Nieves, que este jueves le ganaron en la hora por Copa Uruguay.

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