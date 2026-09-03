Se destaca la presencia de Agustín dos Santos y de mitad de cancha hacia arriba hay muchos jugadores de buen nivel en sus equipos de primera división.

Se vienen los Juegos Odesur en Santa Fe, Argentina, donde Uruguay participará en varias disciplinas. En fútbol se presentará con una selección sub 20 y con Santiago Espasandín como entrenador, ya que Diego Forlán estará en la gira por Asia con la selección mayor.

La celeste ya conoce los rivales de los Odesur; quedó ubicada en el grupo B, en el que deberá enfrentar a Venezuela, Argentina y Paraguay. El debut será el jueves 17 a las 14.00 frente a Venezuela; dos días después, el sábado 19 a la misma hora, se medirá con Argentina; cerrará la fase de grupos el lunes 21 a las 10.00 con Paraguay.

En la lista final hay muchos jugadores, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, que tienen participación activa en equipos de primera división. En cuanto a nombres, los más destacados son Agustín dos Santos, de Nacional, y Brian Barboza, de Peñarol. Yuri Oyarzo, de Racing, Facundo Aristegui, de Boston River, y Alan Torterolo y Lautaro Navarro, de Defensor Sporting, son otros jugadores importantes.

Foto: AUF

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