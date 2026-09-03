Se vienen los Juegos Odesur en Santa Fe, Argentina, donde Uruguay participará en varias disciplinas. En fútbol se presentará con una selección sub 20 y con Santiago Espasandín como entrenador, ya que Diego Forlán estará en la gira por Asia con la selección mayor.
La celeste ya conoce los rivales de los Odesur; quedó ubicada en el grupo B, en el que deberá enfrentar a Venezuela, Argentina y Paraguay. El debut será el jueves 17 a las 14.00 frente a Venezuela; dos días después, el sábado 19 a la misma hora, se medirá con Argentina; cerrará la fase de grupos el lunes 21 a las 10.00 con Paraguay.
En la lista final hay muchos jugadores, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, que tienen participación activa en equipos de primera división. En cuanto a nombres, los más destacados son Agustín dos Santos, de Nacional, y Brian Barboza, de Peñarol. Yuri Oyarzo, de Racing, Facundo Aristegui, de Boston River, y Alan Torterolo y Lautaro Navarro, de Defensor Sporting, son otros jugadores importantes.
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