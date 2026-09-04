La selección uruguaya sub 20 entrenará con plantel alternativo de cara a los Juegos Odesur

La AUF difundió la lista de convocados por Diego Forlán para los trabajos de la próxima semana, sin varios de los jugadores ya afianzados en la Primera División del fútbol local.

Este viernes se conoció la noticia de que varios de los clubes que aportan jugadores juveniles de su plantel a la selección uruguaya sub 20 planean no cederlos para los Juegos Odesur que se disputarán este mes en Santa Fe, Argentina, y que el combinado juvenil celeste afrontará bajo el mando de Santiago Espasandín, mientras Diego Forlán se prepara para su debut interino en la selección mayor con una gira asiática.

Aunque no hubo ninguna comunicación oficial al respecto, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó este viernes una nómina alternativa de convocados, diferente a la lista oficial para los Juegos Odesur publicada el jueves.

Se especifica en la convocatoria que estos 22 futbolistas realizarán trabajos de preparación junto con Forlán entre el 7 y el 11 de setiembre. La celeste sub 20 debuta el jueves 17 ante Venezuela, el sábado 19 se mide ante Argentina y cierra su participación en la fase de grupos frente a Paraguay el lunes 21. Los dos primeros avanzan a fase eliminatoria.

La lista de jugadores que harán esta preparación la próxima semana no incluye a varios de los jugadores que ya se han afianzado en el fútbol uruguayo y que los clubes se negarían a ceder, como Luciano Rodríguez, Luciano González y Agustín dos Santos, de Nacional; Brian Barboza, de Peñarol; Alan Torterolo, de Defensor, y Facundo Aristegui, de Boston River.