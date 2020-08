La negociación entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Poder Ejecutivo para cerrar el presupuesto del próximo período sigue en marcha. Este miércoles se reunió el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP con los directores generales de los consejos desconcentrados para presentar las líneas estratégicas de planeamiento educativo, y se siguieron ajustando algunas cifras del pedido presupuestal que se presentó la semana pasada.

Óscar Pedrozo, representante de los docentes en el Codicen, aseguró a la diaria que la ANEP está enfocada en negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) algunos ajustes a la propuesta original. En primer lugar, buscan que el MEF se haga cargo del pago de las obras de participación público-privado (PPP) a las que se comprometió la administración anterior, “porque, de lo contrario, no tendríamos la posibilidad de hacer frente a la situación actual”, afirmó el consejero.

Según Pedrozo, las conversaciones en esta línea “vienen siendo muy favorables”. El ministerio se haría cargo de las PPP 1 y 2 que están en marcha; para la 3 el consorcio pidió más tiempo para presentar la propuesta, mientras que la 4 aún no se define si se hace a través del mecanismo PPP o con fondos de la Cooperación Nacional para el Desarrollo.

Además, la ANEP negocia para que el MEF se haga cargo de los aumentos salariales que se definan en las negociaciones colectivas. “Sabemos que habrá aumentos, y no los estamos planteando dentro del presupuesto, sino que buscamos que se financien desde otro lugar para desafectarlo del presupuesto. No sabemos a cuánto ascenderá cada uno de los aumentos salariales y no queremos comprometernos a pagarlos porque si no nuestro presupuesto disminuye notoriamente en la proyección del quinquenio”, explicó el consejero.

La ANEP pedirá más de 3% de aumento

A grandes rasgos, la ANEP está pidiendo dos aumentos: por un lado, se pedirá incluir el fondo de inasistencias, que equivale a casi 500 millones de pesos, dentro de la línea de base. Este fondo es el que se obtiene con los descuentos que se les hace a los funcionarios por faltar a trabajar; por eso los consejeros entienden que es “algo relativo; podemos llegar a tenerlo o no, por eso pedimos que lo integren de forma fija a la línea de base”. Por otra parte, se pedirá un aumento de 3% sobre esa línea de base (que ya incluiría el aumento por el fondo de inasistencias) para atender “las innovaciones y otros aspectos que correspondan específicamente a la ANEP”, detalló Pedrozo.

La ANEP solicitará que se vote este pedido presupuestal para 2021 y que se mantenga durante todo el período, a diferencia del pedido escalonado que ha solicitado la Universidad de la República, por ejemplo.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado dio “unánime apoyo” a la propuesta presupuestal de la ANEP, que presentó el lunes ante los colorados el presidente del Codicen, Robert Silva, quien fue además candidato a la vicepresidencia por este partido. Algo que se suma a la declaración que había hecho días antes el sector Ciudadanos, por la cual se planteó la aspiración a que “se contemple el proyecto de presupuesto de la ANEP”, que será diferente al del Poder Ejecutivo.