El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, opinó este jueves sobre la situación en el liceo IAVA, luego de que las autoridades decidieran iniciar un sumario por “insubordinación” al director de la institución. Según señaló a la prensa mientras repartía folletos informativos sobre la reforma educativa en la Expo Melilla, a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) “no le queda otro margen que en función de lo asesorado por División Jurídica que decretar el sumario”.

Según explicó, “el sumario no es sanción, mucho menos destitución. El sumario es un procedimiento disciplinario para determinar a cabalidad la responsabilidad de un funcionario público que se presume ha cometido una falta grave y por ser una falta grave es que va con separación del cargo”. Consultado por cuál sería la falta cometida por el director, Silva dijo que será investigado, pero que supone viene por impedir el trabajo de las autoridades.

“Creo que un director cumple un rol fundamental que es ser un gran mediador, articulador en las comunidades educativas, pero además obviamente está sometido a jerarquía de las inspecciones, de toda una institucionalidad que existe. Acá no hay avasallamiento de nadie, aquí lo que hay es pretender encontrar una solución para lo que la Dirección General quería para el establecimiento educativo”, expresó.

Silva destacó que se intentó mantener un diálogo con la dirección y con los estudiantes, para que habiliten el cambio del salón gremial al subsuelo y así liberar el espacio en el que están actualmente, que es un acceso clausurado, para rehabilitarlo y poner allí la rampa.

“Yo le digo con mucha tranquilidad a la gente: queremos dialogar, estamos dispuestos a hacerlo, pero reivindicamos la necesidad del principio de autoridad que tienen que tener los establecimientos educativos y por eso también respetamos y respaldamos el accionar de nuestras inspectoras, que fueron avasalladas cuando concurrieron y son trabajadoras y digo más, algunas de ellas afiliadas al sindicato”, señaló Silva.

Para el presidente de la ANEP el estado en el que los estudiantes tienen ese espacio es “deplorable” y remarcó que “no está bien” que la dirección no tenga la llave. “No puede haber espacios a los que no se pueda acceder por la dirección, y no pueden estar los espacios en el estado que están, hay una reivindicación del ejercicio de la DGES de su potestad de encontrar una solución y creo que está bien”.