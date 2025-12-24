Tal como estaba previsto después de sellar los primeros acuerdos para la revisión de la Transformación Curricular Integral (TCI) del gobierno anterior, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó cambios a los reglamentos de evaluación, que comenzarán a regir a partir de marzo del año que viene.

Desde la Asamblea Técnico Docente (ATD), que participó del proceso de revisión de los documentos curriculares aprobados y puestos en marcha en la administración anterior, y el consejero en representación de los docentes Julián Mazzoni las expectativas eran altas. Según expresó Mazzoni en su balance de año, realizado días atrás, esperaba que se concretaran todos los puntos del acuerdo al que había llegado el grupo de trabajo que fue convocado por el propio Codicen.

Finalmente, los cambios aprobados este martes en la última sesión del año del Codicen reflejan una parte menor de dichos acuerdos. El documento que estuvo a consideración del organismo fue elaborado por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, a cargo de Antonio Romano, que coordinó todo el proceso de revisión.

Concretamente, los cambios que se aprobaron con el voto de todos los integrantes del Codicen consisten en la eliminación del llamado “módulo introductorio”, que debía transcurrir durante el primer mes de clase con el objetivo de que los docentes realizaran un diagnóstico de sus estudiantes en base indicaciones de las inspecciones y herramientas provistas por el sistema educativo. De acuerdo al documento, al que accedió la diaria, en la redacción del artículo votada por el Codicen para el año que viene se estipula que el año comenzará con actividades de bienvenida a los estudiantes en base a “criterios pedagógicos elaborados por las salas docentes y las coordinaciones de centro”.

Si bien se deja abierta la posibilidad a que se realicen actividades diagnósticas, su aplicación será definida “en función de los requerimientos de cada centro educativo y en caso que se considere oportuno”. De todas formas, seguirá prevista la realización de una prueba inicial diagnóstica, que, aunque a modo de propuesta, se prefiere que sea elaborada de forma interdisciplinaria.

También se votaron modificaciones en el calendario anual, de forma de lograr una mayor coordinación entre las reuniones de profesores y la entrega de boletines de calificaciones a los estudiantes. En ese sentido, se dispuso que la primera reunión del año sea en abril y que, en el caso de los seis años de primaria y el primero de la educación media, en esa instancia solamente se realice un juicio de cada estudiante, sin calificación numérica, que sí estará presente en el resto de las entregas de carné en el año.

Otro de los cambios aprobados refiere a la finalización del año lectivo en el mes de febrero. Concretamente, en el caso de la educación media se dispuso que los períodos de acreditación de cada grado no puedan realizarse más allá del 19 de febrero de cada año, de forma de contribuir al orden del inicio de cursos en marzo.

Asimismo, el Codicen definió eliminar el término “competencias” del reglamento, en línea con las modificaciones realizadas en octubre, que implican que los docentes puedan apelar a su libertad de cátedra a la hora de definir la forma de enseñanza. En ese sentido, el documento plantea que la TCI “subordinó los distintos componentes curriculares a una lógica competencial, que, a su vez, privilegia una metodología específica de enseñanza”, lo que va en contra de lo planeado por la actual gestión de ANEP. De forma similar, se planteó la sustitución del término unidad curricular por asignatura y de acreditación por aprobación, terminología adoptada en el marco de la TCI.

Los cambios no realizados que se discutirán el año que viene y la disconformidad de Julián Mazzoni

Más allá de que votó los cambios propuestos por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, Mazzoni planteó su discrepancia con el alcance de la revisión. En diálogo con la diaria, el consejero dijo que se trata de “un error político muy grande”, que “pone en riesgo” el proceso de reconstrucción de la confianza de los docentes que las actuales autoridades quieren lograr.

En concreto, Mazzoni se refirió a una serie de acuerdos que habían sido alcanzados en el grupo de trabajo con participación de las ATD y que no fueron recogidos en el documento aprobado, por lo que no entrarán en vigencia el año que viene. El propio documento da cuenta de cuáles son los acuerdos que no se aprobaron en esta instancia.

Se trata de una propuesta de eliminar los espacios de acompañamiento de febrero y volver a la realización de pruebas tribunalizadas en ese período, un punto que fue especialmente puesto en debate público por el propio Romano en las últimas semanas. Tampoco se tuvo en cuenta la necesidad planteada para tener “acompañamientos más oportunos” para los estudiantes ni de que la repetición vuelva a estar en consideración para todos los grados. Al respecto, el grupo de trabajo había llegado al acuerdo de que dicha herramienta fuera considerada “como última opción”.

El Codicen tampoco consideró la propuesta de que se elimine la aprobación de materias previas cuando el estudiante logra la aprobación de la misma materia en un grado superior ni modificaciones en los límites de inasistencias permitidos. El grupo de trabajo había planteado que se fijara un límite de 30 inasistencias para la Educación Básica Integrada (EBI) y del 25% de las clases dictadas para bachillerato. Las disposiciones del reglamento vigente para EBI –y que se mantendrán en 2026– estipulan que si un estudiante tiene más de 30 faltas, puede pasar de grado a través de distintos mecanismos, en función de las materias que haya aprobado en el año. Para el caso de bachillerato, el reglamento plantea que el estudiante repite sólo si tiene más de 30 faltas y cuatro o más materias sin aprobar; en otros casos, queda habilitado a aprobar el grado a través de los espacios de acompañamiento de diciembre y febrero.

En diálogo con la diaria, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, señaló que en esta instancia el organismo no discutió en profundidad los reglamentos de evaluación, sino que se limitó a aprobar algunos cambios necesarios para la aplicación de los acuerdos ya votados en octubre. Caggiani afirmó que el cronograma para la revisión de la TCI aprobado plantea que el año que viene se discuta con mayor profundidad el Marco Curricular Nacional, las progresiones de aprendizaje y, en función de eso, los reglamentos de evaluación. Consultado sobre si impulsarán algunas de las ideas que ha planteado Romano, Caggiani se limitó a decir que se buscará que la discusión “esté muy basada en la evidencia que tenemos sobre las dificultades del sistema educativo uruguayo”.