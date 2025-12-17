A pocos meses de comenzar su último año de mandato, Julián Mazzoni, uno de los dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), hizo un balance del año educativo junto con su equipo de trabajo. 2025 estuvo marcado por el cambio de autoridades de gobierno, entre ellas las de la educación, y por la discusión y aprobación de un nuevo presupuesto para el Estado, temáticas que estuvieron en el análisis.

Pero también estuvieron otros temas que el equipo del consejero viene relevando en distintas recorridas por centros educativos de todo el país, así como en los planteos que han hecho en estos años las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de los distintos subsistemas de la ANEP.

Al respecto, Leticia Tellechea, una de las integrantes del equipo de trabajo del consejero, detalló que sólo en 2025 recorrieron cerca de 120 instituciones de educación media de todo el país, en los que quedó clara la necesidad de los docentes de que Uruguay alcance una inversión en educación equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB), tal como el actual partido de gobierno se comprometió durante la campaña electoral.

En concreto, Tellechea se refirió a algunos de los principales reclamos de los docentes, que en materia de infraestructura van desde arreglos de goteras hasta la construcción de nuevos centros educativos. También habló de la necesidad de contar con más cargos administrativos y de que en algunas zonas haya grupos más reducidos, además de contar con equipos multidisciplinarios completos en vez de algunas horas de psicólogo para uno o más centros.

Se refirió a la urgencia de atender problemas de alimentación de los estudiantes, algo que ha ocupado directamente a muchos colectivos docentes. Esto, según valoró, en el caso de la educación media comenzará a ser atendido el año que viene con la creación de comedores en varios liceos y escuelas técnicas. Otro de los puntos abordados fue la necesidad de contar con mejores políticas de atención a los cuidados, ya que muchos estudiantes, principalmente mujeres, dejan de asistir a clase por tener que cuidar a algún familiar en su hogar.

En materia de género, Tellechea también marcó que 75% de las funcionarias de la educación son mujeres y que es necesario implementar políticas para asegurar una mayor equidad, las cuales no necesariamente requieren presupuesto. Según ilustró, las mujeres en la ANEP cobran en menor proporción que los varones el pago por presentismo, lo que, según analizó, se debe principalmente a que son las que cumplen más tareas de cuidado en sus hogares.

El conflicto en el CFE y la reivindicación de una UNED con autonomía y cogobierno

El balance también incluyó la dimensión comunicacional, a cargo de Gonzalo Irigoyen; además de su presencia en prensa, el equipo de Mazzoni ha publicado libros y organizado eventos para su difusión. Hubo, además, un capítulo especial para la formación docente. Fernanda Alanís, integrante del equipo de Mazzoni y también vicepresidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, se refirió al conflicto que se desarrolló este año en la institución.

Según dijo Alanís, los conflictos en educación son “un síntoma de tensiones más profundas que se vienen acumulando en el tiempo”, que en el caso del Consejo de Formación en Educación (CFE) provienen de la administración anterior. Con el nuevo gobierno, agregó, comenzaron a convivir dos dinámicas: por un lado, la expectativa de cambio, también generada por algunos compromisos públicos que fueron asumidos por la fuerza política que ganó las elecciones; por el otro, la existencia de un escenario “condicionado” por decisiones que había tomado el gobierno anterior, que consideró a la formación docente como “un engranaje más de una reforma diseñada externamente”, antes que como “un espacio de producción de pensamiento pedagógico crítico”.

La integrante del equipo también cuestionó que en el período anterior se haya retrocedido en la creación de una Universidad de la Educación (UNED) y reivindicó su creación, con carácter público, autónomo y cogobernada.

Alanís reivindicó la representación docente en la ANEP como una oportunidad para tomar decisiones dialogadas, se refirió a la importancia de las ATD y a su acumulado “de décadas” en materia pedagógica y política. Además, defendió la iniciativa del PIT-CNT sobre la implementación de un impuesto al 1% más rico de la población y planteó que “la masacre que hoy se desarrolla en Gaza interpela de forma directa a cualquier proyecto educativo que se asuma desde los derechos humanos”. “No se trata sólo de una posición geopolítica, sino de una pregunta ética elemental: qué vidas importan, cuáles se lloran y cuáles se naturalizan como daño colateral”, indicó, y recordó que desde el equipo del consejero se tomaron acciones para la recuperación de lo ocurrido en el genocidio armenio, que sirve para comprender lo que ocurre en la actualidad.

Mazzoni planteó su preocupación por un presupuesto “magro” y por discusión sobre reglamentos de evaluación

A su turno, Mazzoni se refirió con mayor detalle al presupuesto otorgado a la ANEP, que consideró el tema central de 2025. Recordó que el Codicen hizo un pedido presupuestal a partir del supuesto de que se llegará al 6% del PIB para la educación al final del período y, en ese marco, el principal ente de enseñanza lograría un 4% del producto. Mazzoni comparó esa solicitud con los recursos que terminó votando el Parlamento y sostuvo que, con los incrementos logrados, en términos constantes, el organismo tendrá el mismo presupuesto que este año.

Más allá de que reconoció que ese presupuesto se distribuirá de mejor manera dentro del organismo en relación con los criterios de reparto del gobierno anterior, afirmó que el monto asignado “decepcionó la expectativa que los docentes tenían” en relación con la asignación presupuestal. Consultado por la prensa, el consejero señaló que hubo un anuncio de campaña de que se llegaría a 6% del PIB al final del período y, más allá de las dificultades económicas con las que se encontró el gobierno al asumir, había expectativa de que lo asignado se acercara más a la meta, ya que fue “muy magro”, lamentó. Según retrató, el organismo había solicitado un incremento para 2026 de unos 5.000 millones de pesos y, luego de las reasignaciones logradas en el Parlamento terminó recibiendo 1.800 millones.

Otro de los puntos sobre los que Mazzoni entendió que la expectativa generada era mayor que las medidas que se terminaron aprobando refiere a la revisión de la transformación curricular integral (TCI) impulsada por el gobierno anterior. Al respecto, dijo que espera que el año que viene puedan lograrse cambios más profundos que los acordados este año en una primera etapa.

Por otra parte, planteó preocupación sobre el reglamento de evaluación del estudiante en la educación media que se aplicará el año que viene en las aulas. Dicha norma está todavía en revisión y, a pedido del presidente del Codicen, Pablo Caggiani, su tratamiento se postergó hasta fin de año. Al igual que semanas atrás, Mazzoni dijo que las declaraciones del director ejecutivo de Políticas Educativas del Codicen, Antonio Romano, quien propuso eliminar los exámenes, “no cayeron bien en el cuerpo docente”.

Además, planteó su inquietud para que se modifiquen los límites de inasistencias que tienen los reglamentos, a los que consideró “extremadamente permisivos”. Al respecto, recordó que los grupos de trabajo que funcionaron dentro de la ANEP acordaron la necesidad de fijar 30 faltas como límite en ciclo básico y el 25% de las clases dictadas en bachillerato.