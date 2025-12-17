El objetivo del informe realizado por el equipo del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI) en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y la Universidad de la República (Udelar) plantea “explorar la relación y el peso del desarrollo infantil temprano en los logros educativos obtenidos en centros de educación primaria en Uruguay”.

Este informe concentra la información obtenida con la evaluación INDI aplicada entre 2018 y 2020 a niños que cursaron los niveles 4 y 5 de educación inicial pública, con los resultados de la evaluación Aristas Primaria 2023 que mide el desempeño en lectura y matemática en tercer año escolar.

Según el INDI, de un total de 7.186 niños evaluados en Aristas en tercero en 2023, se recuperó información de desarrollo infantil de 5.695 y se explica que “esta integración de datos constituyó la primera oportunidad de contar con información de estudiantes de tercer año que, además, contaban con registros sobre su desarrollo infantil evaluado mediante INDI en su pasaje por la educación inicial pública”.

Además, con la implementación de Aristas se busca conocer las habilidades socioemocionales del alumnado, sus opiniones sobre el clima escolar y la convivencia en los centros escolares.

Esta evaluación se aplicó a una cantidad representativa de alumnos a nivel nacional en el ámbito público y privado, aunque el propio informe advierte que una de sus limitaciones se refleja en que los resultados explicitan principalmente la realidad de la educación pública. Al respecto, se explica que el INDI no se aplica de forma sistemática en el sector privado, ya que “sólo un 9% de los niños que cursan tercer grado en centros privados cuenta con al menos una toma del INDI en nivel inicial, en comparación con un 91% entre los niños que cursan tercer grado en centros públicos”.

Por su parte, esta instancia de evaluación abrió “una ventana de oportunidad no disponible previamente”, ya que, según explica el informe, “los alumnos de tercer grado participantes en 2023 constituyen la primera generación que cuenta con información sobre su desarrollo infantil en su pasaje por educación inicial pública a partir del INDI”.

Los resultados

Los resultados del estudio evidencian una asociación entre el desarrollo infantil temprano y los desempeños en lectura y matemática en tercer año de primaria. En particular, el desarrollo cognitivo en la educación inicial que incluye lenguaje, habilidades lógico-matemáticas, descentramiento y funcionamiento ejecutivo, es la dimensión que presenta la mayor relación con los logros académicos posteriores, tanto en lectura como en matemática.

El informe también muestra que las diferencias en el desarrollo entre niñas y niños aparecen desde la educación inicial. Según se señala, “se observan diferencias en el desarrollo según el sexo del alumno”, donde en promedio “las niñas evaluadas por Aristas en tercer año de primaria mostraban mayores niveles de desarrollo cognitivo en todas las áreas evaluadas por el INDI” en relación con sus pares varones. De la misma manera, muestra mejores indicadores de desarrollo motor y de disposición para el aprendizaje en el caso de las niñas.

En el plano socioemocional el estudio indica que para los niveles de 4 y 5 años “las niñas mostraban mayores niveles de desarrollo en sus habilidades sociales y menores en los comportamientos externalizantes con relación a los varones”. Estas diferencias se observan en las distintas mediciones realizadas durante la primera infancia.

Sin embargo, al analizar el vínculo entre ese desarrollo temprano y los desempeños en tercer año de primaria, el estudio no profundiza en cómo estas trayectorias se diferencian según el sexo. Aun así, los resultados muestran que en tercer grado los varones obtienen mejores desempeños en matemática, mientras que las niñas mantienen una ventaja en lectura.

Más allá de esos resultados, el estudio no se detiene en analizar diferencias específicas entre niñas y niños en el impacto del desarrollo infantil, aunque lo tiene en cuenta como una característica más de los estudiantes.

Por otra parte, también se señala que “los niños con extraedad o con necesidades educativas específicas presentan sistemáticamente niveles más bajos de desarrollo en inicial”, una situación que se repite entre quienes provienen de hogares y escuelas de menor nivel socioeconómico y cultural. En ese marco, el informe advierte que dada la alta correlación entre el contexto socioeconómico y el tipo de escuela, los alumnos de escuelas Aprender, que se ubican en las zonas con mayores dificultades socioeconómicas, muestran “menores niveles de desarrollo, mientras que los de escuelas de práctica exhiben los más altos”. A su vez, el análisis a nivel de territorio señala que los niños que asisten a escuelas del interior del país presentan mayores niveles de desarrollo infantil en comparación a aquellos que asisten a centros en Montevideo.

Un hallazgo que mostró el informe fue que “la dimensión del desarrollo cognitivo infantil mantiene un peso explicativo comparable al del contexto socioeconómico del centro educativo”. Por lo que destacan, a su vez, que es importante la intervención en el desarrollo cognitivo durante la primera infancia, para que sea posible “reducir desigualdades educativas”, teniendo en cuenta que es necesario atender las desigualdades socioeconómicas para mejorar los desempeños educativos en las infancias.

Las limitaciones de la evaluación

En cuanto a las limitaciones, se explica que, por un lado, “se observó una menor cobertura de las evaluaciones del INDI en nivel 5 (55%) en comparación con nivel 4 (69%)” y que esto se debió a que las evaluaciones en nivel 5 fueron realizadas en 2020, año atravesado por la pandemia de covid-19, en donde la asistencia fue opcional durante el segundo semestre y muchos niños faltaban con frecuencia, lo que constituyó un desafío para completar la información faltante.

El informe también advierte que una parte de la población estudiantil quedó fuera del análisis de resultados académicos, debido a que las pruebas de lectura y matemática de Aristas no cuentan con adaptaciones, lo que impide evaluar de forma adecuada a algunos estudiantes con necesidades educativas específicas. Este grupo representa el 11% de la muestra, es decir, 664 niños.

¿Cuáles son las perspectivas a futuro?

En primer lugar, se proyecta “dar seguimiento a estos hallazgos utilizando los datos de la próxima edición de Aristas Primaria, prevista para 2026 en sexto año”, lo que permitirá incorporar variables que no se encuentran disponibles actualmente para el nivel de tercer año, como las habilidades socioemocionales.

Por otro lado, también plantean que se explore el vínculo entre el desarrollo infantil, la repetición y el nuevo régimen de promoción, para evaluar si “la asociación entre extraedad y desempeño escolar se modifica en el nuevo contexto”, lo que presentará más elementos para medir el impacto de la transformación curricular sobre las trayectorias educativas.