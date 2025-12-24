El 30 de julio de este año se dio a conocer la presentación del anteproyecto de ley que propone crear la Universidad de la Educación (UNED). Desde entonces, la iniciativa pasó por una etapa de análisis jurídico a la interna del Poder Ejecutivo, pero sigue a la espera de ser firmado definitivamente para, de esa forma, poder ingresar para su tratamiento en el Parlamento.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), busca crear una universidad pública y autónoma especializada en la formación de educadores con el objetivo de jerarquizar la formación docente y otorgarle rango universitario. Pero su aprobación parlamentaria requiere mayorías especiales que obligan al gobierno de turno a negociar apoyos con otros partidos.

A su vez, han existido especulaciones de algunos actores de la formación docente que señalaron que la demora está relacionada con reparos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que no vería con conformidad la situación de déficit financiero del Consejo de Formación en Educación (CFE), organismo que se transformaría en la UNED.

En cuanto a los tiempos actuales del proyecto, Gabriel Quirici, director nacional de Educación, explicó en diálogo con la diaria que están manejando su presentación ante el Parlamento para antes o luego del receso, pero para que sea “uno de los primeros proyectos a tratar” luego de que se retome la normalidad en la actividad parlamentaria, que permita que durante 2026 se trabaje en los ajustes y acuerdos necesarios.

En paralelo, Quirici señaló que, en coordinación con otros organismos como el CFE, desde la Dirección Nacional de Educación se están promoviendo instancias de diálogo en las que el proyecto es puesto en discusión con docentes y también con autoridades del interior del país, como las intendencias, con el objetivo de continuar trabajando el tema durante el próximo año. En ese marco, sostuvo que durante 2025 se logró construir “la base para poder soñar con que todas y todos puedan estudiar en condiciones de calidad”, aunque reconoció que persisten dificultades y desafíos que deberán ser abordados.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo a la diaria que es posible el ingreso del proyecto al Parlamento para antes de fin de año, aunque reconoció que probablemente se comience a trabajar a la interna del Poder Legislativo en marzo del siguiente año.