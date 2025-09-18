Recientemente, la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Educación Inicial y Primaria fue noticia luego de que la oposición política viralizara una consulta referida a los actos patrios que la Mesa Permanente del órgano nacional extendió a las asambleas de centro que se realizaron el 28 de agosto. Si bien la discusión pública en esos días se centró en ese tema, el libro de resoluciones que fue considerado por las asambleas docentes tiene más de 80 páginas y pasea por diversos temas que van desde presupuesto o los cambios curriculares aplicados en el gobierno anterior, hasta el malestar docente y distintas normativas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Entrevistados por la diaria, los integrantes de la Mesa Permanente Cecilia Notari -quien la preside-, Esteban Coitiño, Valeria Doglio y Milena Rodríguez, dialogaron sobre estos y otros temas que tienen que ver con una de las principales preocupaciones de la ATD: “profundizar en la discusión pedagógica”, de forma que haya mejores condiciones para la creatividad docente, que debe ser “recuperada” luego de que fuera “cercenada” en el gobierno anterior, según manifiestan.

Por ello, desde la Mesa Permanente plantearon que “no es casualidad” que la ATD haya resuelto crear una comisión que trabaja sobre la “violencia estructural” y su incidencia en los centros educativos. Más allá de posibles discrepancias que algunos maestros y maestras puedan tener con resoluciones a las que se llega, la ATD representa la voz del magisterio nacional y por ello están en constante vínculo con lo que sucede en las escuelas y jardines públicos.

En ese sentido, Notari señaló que en los últimos años “la violencia y la falta de comunicación” de las autoridades anteriores ha sido una constante en los planteos de las asambleas, lo que ha llevado a la ATD nacional a plantearse “un análisis profundo sobre la salud laboral y el bienestar docente”, que también tiene vínculo con temas más estructurales del sistema educativo uruguayo.

Coitiño recordó un diálogo reciente con una maestra y planteó que es importante tener en cuenta el complejo contexto de las sociedades actuales en el mundo entero. En ese sentido, estuvo de acuerdo con su colega en que “nunca hubo aulas con la complejidad ahora”, más allá de que dicha complejidad viene desde afuera de las paredes del centro educativo.

Según completó, las complejidades están marcadas en buena medida por la creciente desigualdad social, que incide en los centros educativos. Coitiño lo ilustró con dos datos de Uruguay: 40.000 niños y adolescentes trabajan en el país y un tercio de los menores de edad están bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, desde la ATD señalan que si bien muchas veces se pretende que la educación solucione los principales problemas de la sociedad, para ello es necesaria la intervención de otros organismos del Estado, de forma que se puedan atacar problemáticas ubicadas en la estructura social.

La ATD de Primaria plantea la necesidad de contar con más docentes y otros profesionales en los centros educativos

De todas formas, los integrantes de la Mesa Permanente afirmaron que la incidencia del contexto social no quiere decir que la escuela no tenga que generar cambios para mejorar su labor, pero advierten que estas por sí solas no generarán transformaciones importantes en la sociedad uruguaya.

En el marco de un relevamiento de las necesidades presupuestales en clave pedagógica realizado por la ATD nacional, desde el organismo vienen insistiendo con la necesidad de contar con más adultos en las escuelas y jardines públicos. Por ejemplo, señalaron que la ATD plantea que el Programa de Maestros Comunitarios se universalice en todas las escuelas y que quienes se desempeñan en él lo hagan a través de cargos específicos y no de funciones que se pagan como un extra a otro cargo común ya existente.

“Necesitamos más docentes, más adultos a cargo de los niños y niñas, porque hay muchas situaciones que necesitan tiempo. Parte de la problemática es que no tengo cómo solucionar quién se queda con un grupo cuando necesito hacer una entrevista o coordinar con una red comunitaria”, ilustró Coitiño.

Según mencionaron, además de más maestros son necesarios otros perfiles profesionales. En concreto, Rodríguez nombró a los psicomotricistas, ya que en la mayoría del país la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) solo cuenta con uno de esos profesionales para un departamento entero. En el caso de los jardines, también habló de la necesidad de tener más cargos de asistente técnico en primera infancia, que son una importante figura de apoyo para las maestras.

En este plano y ligado directamente a las situaciones de violencia y problemas de convivencia que se presentan a diario en los centros educativos, los entrevistados marcaron la necesidad de reforzar el Programa de Escuelas Disfrutables, que es el que interviene ante esos hechos. Según mencionaron, los equipos técnicos, que ya son insuficientes de por sí, no cuentan con la posibilidad de ser cubiertos con suplencias, por lo que si algún trabajador se enferma la demanda recae sobre el mismo equipo de trabajo. Si se saca un promedio, Notari calculó que cada uno de los profesionales del programa es referente de unos 1.800 niños, lo que resulta totalmente insuficiente.

Foto: Alessandro Maradei

El ausentismo y la tentación de las “soluciones mágicas”

Tanto el contexto social como la necesidad de contar con más profesionales también fueron mencionados al hablar sobre el creciente ausentismo en la educación inicial y primaria en Uruguay. En ese sentido, Notari consideró que más allá del “eslogan” de que recientemente se reintegraron 2.000 estudiantes al sistema educativo, es importante considerar que, en el caso de la DGEIP, dicho trabajo de revinculación fue realizado por maestras comunitarias .

“No podemos pensar la asistencia sin visibilizar permanentemente las realidades de las comunidades educativas y son las instituciones educativas las que saben perfectamente las cosas que pasan en territorio”, señaló la presidenta. En esa línea, consideró que es problemático visualizar a la escuela como la principal responsable del ausentismo, ya que “el problema es la desigualdad”. Por lo tanto, entendió que no hay “soluciones mágicas”, ni a nivel tecnológico ni de incentivos para las familias.

Desde adentro del sistema, entendió, lo que se requiere es una atención personalizada de la asistencia, lo que requiere de más personal y, por tanto, de más presupuesto. Notari señaló que es la maestra la que sabe a quién acudir para esclarecer por qué un niño está faltando a la escuela, pero para poder ocuparse del caso y luego eventualmente derivarlo a otros organismos públicos se requiere de un tiempo que falta en las escuelas. “¿Cómo hacés para atender ese tipo de situaciones si vos sos la que le pone la curita, la que cuida el comedor a la hora del almuerzo, la que prácticamente pasa siete horas sin ir al baño?”, se preguntó.

Si bien se mostró de acuerdo con la necesidad de pensar en planes y acciones para que las infancias estén en los centros educativos, que es “donde deben estar”, rechazó que en muchos casos no se destinen recursos para ello y se pida que se planifique a partir de “con los tres lápices y las cuatro gomitas que tenés”. En otras palabras, dijo que eso implica hacer “milagros para escribir un proyecto” sobre el tema.

La transformación curricular y el difícil camino por desandar

Más allá de que la actual titular de la DGEIP, Gabriela Salsamendi, ha planteado que la actual administración promueve “las planificaciones libres” y, por tanto, la libertad de cátedra, desde la ATD entienden que el discurso y los procedimientos instalados a partir de la transformación curricular calaron hondo en algunos mandos medios del sistema y, por tanto, algunas prácticas son difíciles de desandar. “Es algo muy difícil, porque tenemos a todo el mundo de la inspección que orienta otras cosas, siguen obedeciendo las lógicas de la transformación curricular integral y hay mucho discurso contradictorio”, resumió Notari.

En reiterados pronunciamientos, la ATD se opuso a los cambios realizados en el gobierno pasado y, de hecho, rechazan que se trate de una transformación. Al respecto, señalaron que muchas de las conceptualizaciones que se plantean como novedades en los documentos curriculares, como la enseñanza activa o el trabajo en proyecto, vienen siendo desarrolladas en la pedagogía nacional desde hace décadas.

Pasando raya, Notari valoró que los cambios curriculares fueron “muy nocivos” para los centros educativos porque llevaron a los docentes a alejarse de su principal interés, que es preocuparse por generar aprendizajes en los niños y niñas. Según planteó, el foco se corrió primero a comprender los extensos documentos curriculares y luego a interpretar qué es lo que se espera de los docentes de aula, sumado a la complejización de las planificaciones de clase.

Al respecto, la presidenta dijo que imponer un cambio en la forma de planificación puede ser catalogado como “violencia” y, además, lejos de contribuir en una mejora de la enseñanza va en desmedro de ella. Como ejemplo, mencionó que los cambios implicaron que para dar un tema haya que hacer una fundamentación teniendo en cuenta las competencias del Marco Curricular Nacional y otra serie de variables, lo que consiste en armar un verdadero “rompecabezas” que desembocó en un aumento del trabajo administrativo.

En suma, Notari señaló que el accionar promovido por las anteriores autoridades “encerró” a los docentes en sus aulas e incluso “silenció” a muchos colectivos docentes que estaban generando innovaciones pedagógicas en sus comunidades educativas, ya que se colocaron escollos para la difusión e investigación de ese tipo de prácticas.

Por considerarla como una reforma “impuesta” a los docentes, la ATD de Primaria entendió que no hay modificaciones puntuales que realizar al nuevo plan, como propusieron las autoridades que asumieron en marzo. Por el contrario, entienden necesario transitar hacia un nuevo programa de estudios que sea elaborado de forma participativa y, mientras tanto pidieron que se retorne al que fue aprobado en 2008, que fue elaborado de esa forma.

Además de un grupo formado a nivel central de la ANEP, en la DGEIP se generó un grupo de trabajo que está trabajando principalmente en la revisión de contenidos del programa, pero desde la ATD valoran que el principal problema de la reforma no son los contenidos sino “toda su estructuración”, planteó la presidenta. Por tanto y pese a que fueron invitados en reiteradas ocasiones por las autoridades a participar en dichos grupos, la ATD definió no hacerlo.

Los actos patrios y la posibilidad de que sean pensados por cada comunidad educativa

En relación a la discusión pública sobre la revisión de los actos patrios, desde la Mesa Permanente lamentaron los agravios y ataques personales recibidos una vez que trascendió la consulta realizada al cuerpo docente. Según plantearon, es una línea de trabajo que vienen desarrollando desde hace años y, por ejemplo, ha generado consultas previas que marcaron que tres cuartos de los maestros y maestras están de acuerdo con revisar el régimen de abanderados, con que los niños no deberían participar de desfiles militares y con que debería modificarse la forma en que se promete la bandera.

Como resulta claro de la lectura de cualquier libro de resoluciones, Notari marcó que “la ATD no se mete solo con este tema”, sino que “se mete con todo” lo que ocurre en las escuelas y jardines públicos. En ese sentido, reivindicó el conocimiento que tienen los docentes de los centros educativos y marcó la necesidad de hacerse preguntas para generar transformaciones realmente profundas.

“Las maestras transformamos permanentemente en la cotidianeidad. ¿De dónde sale esa transformación? De preguntarnos: ¿por qué me salió mal esto? ¿por qué este gurí no aprendió? Entonces, volvés a pensar y volvés a planificar. Y eso surge de cuestionarte algo que para vos estaba precioso. Para eso todas las preguntas son bienvenidas, a veces nos incomodan, a veces nos interpelan, a veces dudamos”, aseguró la presidenta.

Foto: Alessandro Maradei

La consulta que realizó la Mesa Permanente de la ATD no apunta a eliminar los actos patrios sino a que dejen de ser obligatorios, lo que haría que dejen de tener un protocolo uniforme para todos los centros, que es “lo que genera violencia” en ese tipo de actos, planteó Notari. Ello posibilitaría que cada comunidad educativa defina de qué manera celebrar una determinada fecha patria, algo que seguirá estando presente en los centros educativos, también a nivel de los contenidos curriculares.

Según explicó Coitiño, se trata de que la mirada integral que se pretende ocurra en la formación que se da en las aulas uruguayas también esté presente en otros rituales escolares. En relación a los actos como el de la promesa de la bandera, Doglio contó que ello resulta problemático para muchos niños migrantes que asisten a la escuela pública y que deben prometer una bandera que no es la de ellos. Además, los integrantes de la ATD afirmaron que, en general, un niño de seis años no entiende de qué se trata semejante promesa.