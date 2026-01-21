Ceibal ofrecerá un “espacio de formación y encuentro” para la comunidad educativa bajo el nombre Campus del Sur, en el que durante tres días se brindarán talleres y conferencias, además de actividades presenciales y virtuales que estarán organizadas en torno a cinco áreas temáticas: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología; ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación.

La propuesta se extenderá desde el 10 al 12 de febrero y consistirá de un espacio de formación dirigido a docentes y estudiantes de formación docente orientado a dar inicio al año lectivo mediante instancias de “reflexión pedagógica, intercambio profesional y actualización en tendencias educativas”. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se extenderán hasta el 4 de febrero a través del sitio web de Ceibal.

Las actividades se desarrollarán únicamente en Montevideo, aunque a lo largo del año se prevé ofrecer otros espacios de formación en más departamentos del país, “esta propuesta permite ampliar la mirada, llevando espacios de formación a distintos territorios del país a lo largo del año, con el objetivo de garantizar oportunidades de formación de calidad y promover el desarrollo profesional”, señala la web de Ceibal.

Esta instancia, conocida años anteriores como Escuela de Verano, tendrá su octava edición este año en donde amplía sus propuestas ofreciendo talleres y conferencias que estarán a cargo de expertos nacionales e internacionales y se desarrollarán en formato híbrido. El congreso será un espacio para pensar las prácticas educativas, conocer en profundidad programas, proyectos y plataformas que Ceibal pone a disposición de los centros educativos de todo el país.

Estas actividades se desarrollarán en distintas instituciones de Montevideo, entre las que se encuentran Presidencia de la República, el Centro de Formación Permanente, UTU Dr. Pedro Figari, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y la Sala Zitarrosa, con la intención de crear un “corredor educativo-cultural” que permitirá a cada participante circular entre las distintas propuestas dentro de un área cercana. Además, los talleres virtuales se realizarán a través de la plataforma Zoom y las conferencias se transmitirán en vivo por YouTube. El congreso tendrá su conferencia de apertura en la Sala Zitarrosa el 10 de febrero a las 9.30. Durante esa instancia se contará con la participación de tres figuras del ámbito educativo hispanohablante: Axel Rivas, investigador y docente de Argentina; Carlos Magro, especialista en innovación educativa y transformación digital de España; y Rebeca Anijovich, profesora en Ciencias de la Educación y Psicología de Argentina, quienes brindarán a los asistentes un panorama sobre los desafíos actuales de la educación, incluyendo temáticas como la innovación y la incorporación de la inteligencia artificial en los sistemas educativos, el desarrollo y la inclusión de competencias digitales y los retos de la evaluación en el aula.

Todas las actividades son gratuitas y con cupos limitados, por lo que cada persona inscripta podrá optar por hasta cuatro talleres, además de participar en las conferencias abiertas.

A su vez, Ceibal informa que durante el desarrollo de Campus del Sur se contará con un espacio de cuidado para las infancias de 3 a 11 años que estará ubicado en el MAPI. Este servicio, aunque cuenta con cupos limitados, se podrá solicitar durante el momento de la inscripción y la confirmación será enviada por correo electrónico una vez que se efectúe la solicitud.