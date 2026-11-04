Dos liceos ocupados en el marco del paro de ADES Montevideo en reclamo de presupuesto para atender situaciones de violencia

Los liceos 71 y 26 fueron ocupados por los docentes, que reclaman portería durante todo el horario y cargos suficientes de adscripción y equipos multidisciplinarios.

En el marco del paro de 24 horas definido por la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) este miércoles, dos liceos de la capital están siendo ocupados por los docentes. Se trata del liceo 71 de Paso Molino, de ciclo básico y con primer año de bachillerato, y el 26, de bachillerato, ubicado en Jacinto Vera.

Desde el sindicato dijeron que, si bien han planteado la preocupación a las autoridades de Secundaria por las crecientes situaciones de violencia dentro y en los entornos de los centros educativos, al momento de pensar soluciones se encuentran con la limitante presupuestal. Por ello, definieron realizar un paro, de forma de visibilizar la situación que se vive en los liceos, que, más allá de que tiene causas que tienen que ver con lo que ocurre con la sociedad en general, de contar con más recursos, el sistema educativo podría contener de otra forma las amenazas y agresiones que se viven a diario.

Si bien estas situaciones se vienen dando en múltiples liceos públicos, los dos centros que se ocupan durante este miércoles han denunciado en las últimas semanas distintos episodios de violencia, que, además, se acumulan a lo largo del año.

En el caso del liceo 71, el núcleo de ADES Montevideo emitió un comunicado la semana pasada en el que señalaron que, a raíz de una de las tantas situaciones de violencia que se viven en el centro educativo, uno de sus estudiantes debió ser hospitalizado en CTI “con un cuadro de gravedad”. Precisamente, los docentes denuncian que no se trató de un hecho aislado, sino en el marco de “una escalada de violencia” a la que se deben enfrentar cotidianamente. Si bien afirman que se han generado medidas de prevención y posvención, señalan que “no han sido suficientes”.

En ese marco, reclaman la creación de un cargo de educador social y otro de trabajador social en ambos turnos del centro educativo, y que también se cubran dos cargos de adscripción que faltan, uno en cada turno. Además, señalan la necesidad de ampliar las horas del cargo de psicólogo con el que cuenta el liceo, de forma de contar con al menos 40 horas semanales.

Por su parte, el núcleo sindical advierte de diversos problemas edilicios y de infraestructura que complejizan la situación de seguridad del centro educativo. Por ejemplo, mencionan que el edificio no tiene salidas de emergencia y que cuenta con una única salida, además de que algunas áreas están en peligro de derrumbe.

En tanto, en el liceo 26 los episodios de violencia también han sido una constante a lo largo de todo el año, e incluso generaron distintas medidas por parte del gremio estudiantil. Según dijo a la diaria Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo, en los últimos días se dio un episodio en el que un grupo de jóvenes que no son estudiantes del liceo ingresaron al centro educativo a pegarle a una estudiante y terminaron agrediendo también a una docente y al portero.