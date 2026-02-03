Con el proyecto de ley ya enviado al Parlamento, la creación de la Universidad Nacional de Educación (Uned) entró en una nueva etapa. En las próximas semanas se espera que comience su tratamiento legislativo, un proceso que reabre discusiones históricas con relación a la formación docente y la autonomía universitaria.

El proyecto, que ingresó al Parlamento el 5 de enero de este año, inicialmente comenzaría a trabajarse en marzo, de acuerdo con los planes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Sebastián Sabini, senador por el Frente Amplio (FA), recordó, en diálogo con la diaria, que se trata de uno de los “proyectos prioritarios en materia de educación”, por lo que a nivel de la bancada están trabajando “una propuesta para adelantar la convocatoria al ministro”. Respecto del inicio del tratamiento parlamentario, agregó que “la idea sería, en un ideal, hacerlo ahora en febrero”.

Tras recordar lo ocurrido en 2013, cuando el primer proyecto sobre el tema no alcanzó la mayoría de dos tercios en ambas cámaras que se requiere para crear un nuevo ente autónomo, Sabini señaló que “en el Frente Amplio se viene trabajando hace más de una década en la aprobación de una universidad para formación docente” y, en ese sentido, aclaró: “Una buena parte del trabajo está relacionada con obtener esas mayorías especiales”. “Vamos a buscar el punto de acuerdo para que la aprobación sea posible”, agregó el senador.

A su vez, con relación a la negociación para la creación del nuevo ente, dijo que “hay que hacerla en un diálogo a nivel parlamentario, como también con los diferentes actores sociales que impulsan la creación, tanto de los docentes como de los estudiantes, y los diferentes ámbitos de carácter académico”. De todas formas, aclaró que la idea es “avanzar primero en la creación institucional y luego ir mejorando los niveles de participación”.

Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (archivo, octubre de 2023). Foto: Alessandro Maradei

Desde la ATD del CFE valoran el envío del proyecto al Parlamento, pero entienden que puede ser mejorado

Rosana Cortazzo, presidenta de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE), señaló a la diaria que el ingreso del proyecto al Parlamento representa “una aspiración largamente anhelada”. No obstante, agregó que desde el ámbito docente persisten algunas preocupaciones en torno a la redacción. “El proyecto, si bien toma elementos que desde las organizaciones sociales hemos planteado en muchas oportunidades, también deja fuera otros aspectos que creemos que podrían ser importantes o haber sido discutidos más en profundidad”, sostuvo.

A su vez, Cortazzo agregó que para la ATD existió una única instancia de consulta con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al momento de discutir el proyecto y que podría haberse planteado de otra manera, ya que no se trató de “una ronda de trabajo más proactivo y propositivo”, sino que fue únicamente “una ronda de consultas”, según aclaró.

Asimismo, la docente sostuvo que en el proyecto hay “un montón de aspectos que no están claramente desarrollados”, por lo que entiende que “la fundamentación carece de solidez” y que hubiera sido necesario “nutrirla de muchos elementos” en cuanto a lo que la nueva universidad “aporta al desarrollo del país en la investigación en el campo educativo y la profundización de las políticas extensionistas a nivel territorial”.

Cortazzo también insistió en que, en primer lugar, “la prioridad es que se cree el ente autónomo”. En cuanto a los aspectos a modificar, señaló que el proyecto “deja muy librado el proceso transicional” y que aún persiste la interrogante sobre “cómo será el gobierno a nivel de los institutos o centros”, dado que se continúa haciendo referencia a la figura de un director, pero “la forma de designación de esas direcciones no queda muy claramente establecida”.

“Nosotros queremos que los institutos tengan un cogobierno. Es decir, la vida de cogobierno de los institutos es clave”, planteó, y respecto de una eventual similitud con las formas que se manejan en la Universidad de la República (Udelar) afirmó que “el formato de organización y de gobernanza de esta universidad no se parece ni se va a parecer al de la Udelar”.

En esa misma línea, Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), dijo a la diaria que “si nos olvidamos de lo que es el cogobierno, estamos como en una pata floja”. Para Klein, el cogobierno representa “la autonomía frente a los partidos políticos y ese vaivén político que se ve cada cinco años”. “Todo aquel que esté vinculado al tema educativo sabe que estas líneas tienen que ser a largo plazo. Nunca tenemos cambios inmediatos”, añadió.

Colectivos piden acortar plazos para la conformación de nuevos órganos de gobierno y mejorar redacción que refiere a institutos actuales

Por otra parte, Cortazzo hizo referencia a los plazos “extremadamente largos” que plantea el proyecto para la conformación de los consejos directivos nacionales y de cada centro o instituto. En ese sentido, sostuvo que el proceso podría ser mucho más ágil si se incluyera desde el inicio a egresados que ya forman parte de la formación en educación, de modo de integrar los tres órdenes: docentes, estudiantes y egresados.

Además, Cortazzo señaló otro aspecto a considerar en el proyecto y es que “no hay un reconocimiento a los institutos y centros”, y agregó que el proyecto “no dice quiénes formarán parte de esa Uned. No hay una referencia explícita”, dijo en alusión a los institutos de formación ya existentes que pasarían a integrar la universidad. “Esa cuestión no nominada parece que es algo que se crea de un germen no existente; nos parece que no es una nomenclatura muy adecuada”, culminó.

A pesar de las cuestiones en las que aún queda profundizar, para Cortazzo se espera que aunque no haya una estructura de cogobierno plena desde un inicio “se irá trabajando en ese sentido”. “Hay que ver cómo se llega a la mejor formulación”, planteó.

Por otra parte, uno de los aspectos que se destacan para Cortazzo y Klein con relación a la creación de la Uned es el carácter nacional que ya posee el CFE, con institutos en todos los departamentos del país, lo que para ellas es un elemento clave para la descentralización. En esa línea, Klein afirmó que el actual consejo tiene “una estructura nacional”: “Es algo que siempre remarcamos; somos la única educación terciaria que está en los 19 departamentos, por eso insistimos en que la Uned es democratizar la formación universitaria”, completó la presidenta del Sidfe.

Con relación a la jerarquización de la formación que brindará la Uned, Cortazzo y Klein coincidieron en que no se trata de un aspecto esencial para la concreción de la universidad. En cambio, señalaron como centrales otras cuestiones, como la diversidad de disciplinas que integrarán la formación y la generación de investigación, para “ver cómo nos ponemos delante de los problemas”, afirmó Cortazzo.

Por último, Klein afirmó que “hay camino hecho, tenemos que terminar de cerrar la cuestión. Esto no significa aislarnos, no significa separarnos y no seguir contribuyendo a la ANEP, sino que justamente significa ubicarnos en otra posición para seguir proyectando cosas juntos”.