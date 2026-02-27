Después de haber ocupado los centros de elección de horas de Canelones y Montevideo durante el martes y miércoles y de no haber recibido respuestas de las autoridades, los docentes de Tecnología de UTU resolvieron ocupar la sede principal del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En la asamblea de docentes realizada este miércoles en el Instituto Técnico Superior Arias Balparda, donde estaba convocada la elección de horas para Montevideo, los docentes resolvieron solicitar a Virginia Verderese, directora de la DGETP, y a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, que concurrieran a la ocupación, explicó a la diaria Federico Irigoyen, vocero de los docentes organizados. Como eso no ocurrió, decidieron concurrir al edificio central de la ANEP en busca de respuestas.

Desde este viernes en la mañana, el local donde trabajan los cinco consejeros de la ANEP y varias de las dependencias principales del organismo permaneció intervenido por el colectivo de profesores, que reclama que en la elección de horas se convoque a dos docentes para cada grupo de la asignatura y no a uno, como lo está haciendo la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP).

Si bien desde la DGETP están de acuerdo con que la asignatura se dicte en duplas, consideraron que el Plan de Educación Básica Integrada aprobado en el gobierno anterior no prevé que trabajen dos docentes por grupo, por lo que solicitaron al Codicen un cambio de plan. Si bien el organismo está estudiando el tema desde hace varias semanas, aún no ha tomado una resolución que permita hacer el llamado a la dupla.

El docente Eduardo Jaume, perteneciente al sindicato de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) habló con la diaria y dijo que consejeros del Codicen les comunicaron que el tema será abordado el martes durante su sesión y que para el miércoles se espera que haya una reunión bipartita con el sindicato.

En cuanto a la ocupación, aún no fue levantada y, por el momento, no hay una definición sobre el final de la medida. En ese marco, desde el sindicato adelantaron que se propondrá la realización de un paro nacional el próximo miércoles, en coincidencia con la reunión bipartita. A su vez, señalaron que en las próximas horas esperan hacerle llegar una carta al presidente Yamandú Orsi con el planteo de la situación.

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo esta mañana al ser entrevistado en la diaria Radio que el trabajo en duplas en dicha asignatura no tiene marco legal ni normativo, ya que no está contemplado en el plan actual. Además, agregó que las horas docentes que se requieren para llamar a una dupla tampoco cuentan con financiación. Caggiani consideró que es un conflicto que está yendo por “canales un tanto raros”, en alusión a que los docentes de Tecnología están tomando medidas por fuera de Afutu, que es el sindicato que dialoga con la administración en instancias bipartitas. Por su parte, el jerarca señaló que UTU tiene entre el 96% y el 97% de horas docentes asignadas a nivel nacional y, por lo tanto, “están las condiciones dadas para el inicio de clases”.