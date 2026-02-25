La decisión de reducir un cargo docente en la escuela 69 de Estación Las Flores, que motivó reclamos de familias y de la comisión de fomento de la escuela, tuvo respuesta por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al concretarse una reunión con el maestro director del centro.

La titular de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), Gabriela Salsamendi, respondió a la diaria que luego de efectuarse una reunión con el maestro director de la escuela, quien alcanzó la solicitud de la comunidad educativa a la ANEP, la inspección técnica se percató de que hubo un “error” al realizar el reajuste de cargos luego de revisado el caso.

Por ese motivo, la inspección solicitó restituir un cargo docente de 40 horas para asignarlo nuevamente a la escuela 69. Salsamendi explicó que la decisión fue comunicada al director del centro en los últimos días y, según indicó, con esta resolución la situación del centro “quedó resuelta”.

De todas maneras, es posible que el nuevo docente no esté presente para el inicio de clases, el 2 de marzo, ya que para restablecer el cargo se deberá completar el trámite administrativo correspondiente, lo cual implica un tiempo adicional, explicó la directora de la DGEIP.

Por su parte, las familias del centro escolar sostienen que es necesaria “una respuesta concreta con fechas concretas”, ya que no han recibido una respuesta formal a la carta enviada a las autoridades. A su vez, entienden que “si hay voluntad política” la situación debería resolverse en “tiempo y forma”, en referencia a la ausencia del cargo docente para el inicio de clases.