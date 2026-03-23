La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) firmaron un acuerdo de cooperación que profundiza el vínculo entre el sistema educativo y el sistema cooperativo, existente desde hace muchas décadas.

Según informó el sitio web de Presidencia de la República, el acuerdo apunta a la realización de programas de investigación y desarrollo conjuntos y de actividades de capacitación tanto para docentes como para estudiantes, y también a la formación para adultos integrantes de cooperativas.

En el acto en el que se realizó la firma, realizado el miércoles, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, señaló que el vínculo del sistema educativo con el cooperativismo es de larga data e incluso mencionó la existencia de una comisión sobre la temática en el ex Consejo de Educación Inicial y Primaria. Según remarcó, con la creación del Inacoop, con el objetivo de potenciar la actividad cooperativa en el país, concretada en 2008, el organismo es el principal interlocutor de la temática con la ANEP.

Además, Caggiani mencionó que en la ley de creación del instituto, que funciona bajo el derecho público no estatal, se le encomienda a la ANEP trabajar el cooperativismo en el aula. Según dijo, con el acuerdo firmado el miércoles, la idea es seguir “profundizando” en el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

En ese sentido, mencionó que el cooperativismo es parte de los programas de Primaria, Secundaria y UTU, pero en particular destacó que, a partir de lo resuelto el año pasado en el marco de la revisión a la transformación curricular integral, Cooperativismo se incorporó a la oferta de materias optativas en primero de bachillerato.

Según dijo Caggiani en la presentación, el cooperativismo y la economía solidaria cuentan con un “encuadre de valores que son muy importantes en Uruguay para el arreglo de sociedad que pretendemos”. En particular, valoró que “hablar de cooperativismo es hablar de espacios solidarios donde se construye con igualdad, donde la forma de abordar las decisiones es de forma democrática”.

Respecto de la incorporación de Cooperativismo como materia optativa, el presidente de la ANEP indicó que la elaboración del programa se está trabajando en conjunto con el Inacoop y que el instituto también trabaja en la formación de los docentes que estarán a cargo del curso. En cuanto a los contenidos que se pretende abordar, Caggiani mencionó que tienen que ver “con la resolución de problemas de la vida concreta”, como la vivienda o el trabajo, hasta el abordaje de distintas áreas productivas. En referencia, ilustró que el cooperativismo tiene “mucha presencia en el agro”, desde una perspectiva que, por ejemplo, tiene en cuenta especialmente el cuidado del medioambiente para la producción.

Por su parte, Flavia Carreto, presidenta en ejercicio del Inacoop, dijo durante la firma del convenio que es “una noticia maravillosa que Cooperativismo sea una materia optativa”. Además, hizo alusión a la posibilidad de continuar trabajando en el desarrollo de distintos “proyectos territoriales con impacto local”. En ese sentido, hay “cantidad de proyectos que se trabajaron en los distintos departamentos con niños, adolescentes y docentes”. Carreto manifestó la intención del Inacoop de continuar la línea de formación para docentes, de forma que tengan más herramientas a la hora de “incorporar el cooperativismo y la economía solidaria en la matriz de enseñanza”.