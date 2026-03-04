En los últimos años, muchos especialistas en educación de la región se han dedicado a estudiar el rol que deben cumplir los cargos de gestión en los centros educativos. Con un amplio acuerdo en que los equipos directivos deben tener condiciones y formación para potenciar el trabajo de los equipos docentes que trabajan en las aulas, la situación de los inspectores no está tan clara, porque es distinta en cada país.

En el caso de la educación uruguaya, en los últimos cinco años estos roles profesionales fueron protagonistas de distintas tensiones en Primaria y principalmente en Secundaria, subsistema en el que estuvo la mayor controversia. En la administración anterior, al Dirección General de Educación Secundaria (DGES) al mando de Jenifer Cherro eliminó una estructura de inspecciones regionales y, en su lugar, apostó por generar cargos de jefatura con mayor grado, que quedaron integrados por personas de su confianza, más allá de que se apeló al escalafón de inspectores para su designación.

Las actuales autoridades de la DGES definieron antes de fin de año una reestructura de coordinación de inspecciones que había sido iniciada en abril con la eliminación de los cargos de inspectoras jefas. Por su parte, se nombró como cargo de confianza al exconsejero Javier Landoni en un rol de secretario docente, con el objetivo de organizar el trabajo. En ese marco, se volvieron a crear las inspecciones regionales y se generó un espacio colegiado de coordinación de las inspecciones de la DGES, que está integrado por Landoni, el inspector técnico de Secundaria, Aníbal Camacho, dos representantes de las inspecciones de institutos y liceos y otros dos por las de asignaturas.

En diálogo con la diaria, Manuel Oroño, titular de la DGES, explicó que al momento de asumir se encontraron con una estructura “excesivamente fiscalizadora y piramidal” en el organismo, que tenía a las directora general y a las inspectoras jefas como principales protagonistas de la toma de decisiones. Según completó, las actuales autoridades visualizaron que ello no contribuía con el involucramiento del resto de los trabajadores del subsistema en la toma de decisiones. “Pasamos de una gestión piramidal a una horizontal”, resumió.

Oroño explicó que la reestructura de las inspecciones se vincula con dos de las principales líneas de trabajo de toda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP): la descentralización y el fomento de la participación.

En relación a las siete nuevas inspecciones regionales, el titular de la DGES dijo que las regiones son seis: litoral norte, noreste, este, litoral sur, centro y la región metropolitana, que cuenta con una inspección para Montevideo y otra para Canelones, que son los departamentos con más liceos. Según consideró, lo que ocurrirá es que “la gestión bajará a los distintos territorios” y, por tanto, “estará más cercana a los liceos”. Precisamente, la falta de respuesta de la DGES a pedidos y reclamos de liceos y colectivos docentes fue uno de las dificultades que enfrentó la administración anterior.

Oroño afirmó que el perfil de los inspectores regionales, cuyos cargos serán ocupados a través de un concurso que está en trámite, apuntará que los profesionales realicen “acompañamiento en territorio” ante situaciones que tengan que ver con la interna de Secundaria y la ANEP, pero también en articulación con otros organismos públicos. De esa forma, se espera que los directores liceales se sientan “acompañados y no fiscalizados”.

El titular de la DGES dijo que este nuevo enfoque en la gestión irá acompañado de cursos de formación que próximamente serán anunciados, tanto para inspectores como para los directores de los centros educativos. “En el marco de una gestión participativa, la idea es también darles herramientas de formación” para ello, indicó. En un contexto de “limitaciones presupuestales”, la DGES analiza algunas posibilidades de, a través del Ministerio de Educación y Cultura, generar acuerdos con Unesco para concretar los cursos.

Consultado al respecto, Oroño dijo que el Consejo Directivo Central de la ANEP resolvió que a partir de este año ya no haya mentores en los centros educativos, una figura creada en la administración anterior para seguir de cerca la implementación de la transformación curricular en los centros de educación media y de formación docente. Según dijo, esos roles cumplieron “una función complicada”, ya que eran “los que tenían la palabra respecto a cómo había que enseñar”. En ese sentido, recordó que una de las medidas que tomaron las actuales autoridades de Secundaria al poco tiempo de asumir sus cargos fue la de declarar la necesidad de cumplimiento de la libertad de cátedra”.