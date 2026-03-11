Los reclamos de los profesores de la asignatura Tecnología de UTU continúan mientras avanza la elección de horas docentes en los departamentos donde aún restaba realizarla: Montevideo, Canelones y San José.

Si bien los docentes finalmente participaron del proceso de elección de horas, señalan que siguen sin poder elegir grupos bajo la modalidad de duplas docentes, uno de los principales puntos del conflicto.

Consultada por la diaria, Virginia Verderese, directora general de UTU, valoró positivamente que se haya podido realizar la elección de horas de la asignatura en los departamentos en donde no había horas asignadas. Respecto a si finalmente se llamará a un segundo docente para la asignatura, la directora señaló que se convocará a un ámbito bipartito de negociación con la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) para abordar el tema y analizar en qué casos sería necesario implementar duplas en el aula. En paralelo, el colectivo de la asignatura, que si bien cuenta con docentes sindicalizados, funciona por fuera de Afutu, sigue analizando medidas de movilización con el objetivo de que esa modalidad se efectivice.

Según señalaron fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en un principio UTU había solicitado al Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo el financiamiento de 4.000 horas docentes para llamar a un segundo docente en todos los grupos de la asignatura, lo que fue descartado, ya que la ANEP arrastra un déficit presupuestal del gobierno anterior. Ahora, con el análisis específico de cada situación en la que se requiera una dupla, se estima que solo habrá que financiar unas 800 horas.

El conflicto comenzó en diciembre del año pasado, cuando las actuales autoridades decidieron convocar a un docente por grupo para el comienzo de cursos en marzo de este año. Además de ocupar distintos locales donde se realizaría la elección de horas en diciembre y febrero, hace algunas semanas los profesores definieron ocupar el edificio del Codicen.

El colectivo de docentes señaló en febrero de este año, en diálogo con la diaria, que la necesidad de trabajar en duplas responde tanto a criterios pedagógicos como de seguridad. Según explicaron, el carácter práctico de la asignatura requiere supervisión constante y un acompañamiento cercano a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades.

Para el colectivo, el trabajo en dupla garantiza una adecuada aplicación de las técnicas durante las actividades de taller y permite un mejor resguardo de los materiales utilizados, además de contribuir a la seguridad de los estudiantes.