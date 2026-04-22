Después de varios días de amenazas de tiroteos en centros de educación media, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió este martes que se pase lista y se contabilicen las inasistencias a partir del miércoles. Hasta ahora, cuando se registraba una amenaza, se realizaba un control de asistencia, pero no se computaban las faltas, de forma de habilitar a cada familia a definir si enviaban o no a los adolescentes al liceo o la UTU.

Según informó el organismo en un comunicado, se seguirán abordando este tipo de amenazas en conjunto con el Ministerio del Interior y en diálogo con las familias y las comunidades educativas, como hasta ahora. Precisamente, el Codicen entendió que, después de todo el trabajo desplegado en los últimos días y de forma de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, existen condiciones para retomar la vida normal de los centros educativos.

“Propiciar la asistencia de los y las estudiantes es una tarea de primer orden porque cada día en el aula cuenta en términos de aprendizaje, pero también en relación a la contención, seguridad y confianza de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto es aún más determinante para quienes están en peores condiciones vitales”, concluye el comunicado del Codicen.