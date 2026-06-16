Docentes de ANEP ya pueden acceder de forma gratuita a dos herramientas de IA desarrolladas por Google

A partir de un relevamiento sobre el uso de inteligencia artificial (IA) entre docentes uruguayos realizado a fines del año pasado, Ceibal se encontró con que 75% de los profesionales de la enseñanza obligatoria usan ese tipo de herramientas para su práctica docente. El estudio mostró, además, que la mayoría accede desde sus cuentas personales y utiliza versiones gratuitas, lo que los expone al uso de datos personales como parte del entrenamiento de las propias plataformas.

En este contexto y en diálogo con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el organismo generó un acuerdo comercial con Google por el que los docentes del sistema público pueden solicitar una cuenta por la que tendrán acceso a dos herramientas de IA. Una de ellas será Gemini, producto de Google que compite con Chat GPT, ya que se trata de un chat conversacional, que también tiene acceso a otro tipo de desarrollos. De acuerdo con el relevamiento realizado por Ceibal, Chat GPT fue la plataforma más mencionada por los docentes y Gemini era la segunda más usada, aunque casi tres veces menos que la primera.

En la presentación de la iniciativa, realizada este martes en el edificio principal de ANEP, Mauro Carballo, gerente de IA y Educación de Ceibal, dijo que la otra plataforma de Google a la que ya pueden acceder gratuitamente los docentes uruguayos es NotebookLM, una herramienta de investigación, que permite el procesamiento y resumen de bases de datos. En este caso, es el usuario el que debe cargar los datos que quiere procesar en la plataforma, según detalló Carballo. El gerente de Ceibal dijo, además, que las herramientas adquiridas cuentan con todas las garantías a nivel de privacidad de datos personales, ya que la información introducida por los docentes no se utilizará con otros fines.

Carballo agregó que el uso de estas herramientas es de carácter voluntario y que, además de la opción de generar una nueva cuenta, las herramientas de IA pueden ser integradas a cuentas de Google que ya hayan sido activadas por docentes uruguayos en el marco de un acuerdo de Ceibal con la multinacional realizado en 2015. Como una de las ventajas de Gemini, mencionó la posibilidad de integrar su uso directamente en documentos y planillas de Drive, que son comúnmente usadas en el sistema educativo.

La solicitud debe ser realizada a través de la página web de Ceibal y, según supo la diaria, el organismo compró un paquete por un costo equivalente a 105 pesos uruguayos por año por docente. Se trata de un costo casi diez veces menor al que cuesta comprar el producto de forma individual, valoraron fuentes del organismo.

Carballo hizo referencia a otras acciones que viene realizando la agencia en la línea de alfabetización en IA, tanto a la interna del sistema educativo como al público general. Entre ellas, mencionó la elaboración de una guía para el abordaje de la IA y la elaboración de talleres, tutoriales y diversas actividades de formación, como un curso en línea disponible para la población en general.

Fiorella Haim, presidenta de Ceibal, marcó en la presentación que, más allá de que tres cuartos de los docentes declaró estar utilizando IA, solo 37% consideró que siente que tiene control sobre ese tipo de herramientas. En ese sentido, habló del compromiso de Ceibal para acompañar a los docentes del sistema educativo uruguayo y de estar atento a sus necesidades.

A su turno, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, destacó el rol que juega una agencia como Ceibal en la toma de decisiones sobre adquisición de tecnología educativa, lo que implica que “la decisión no la toma una agencia de compras ni una empresa”. En ese sentido, el jerarca valoró el papel de “curaduría” de Ceibal en este tipo de temas, en los que se tiene especialmente en cuenta las necesidades del sistema educativo. Por su parte, el presidente de ANEP destacó la necesidad de que las políticas públicas protejan a la ciudadanía, lo que en este caso aplica al resguardo de los datos personales de docentes que en la actualidad usan las plataformas desde sus cuentas personales.

Caggiani también habló de otros usos de IA que viene realizando el sistema educativo, como el de un asistente con el que cuenta la plataforma Crea o el de otro asistente creado específicamente para quienes postulan a las pruebas de acreditación del ciclo básico. También mencionó el desarrollo de una herramienta en conjunto con Unicef y OpenIA para la accesibilidad de materiales dirigidos a personas con discapacidad y, citando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sostuvo que “el futuro llegó hace rato”.