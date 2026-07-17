Emiliano Mandacen dijo que recursos propuestos para el plan de salud mental del MSP en liceos y UTU “no dan ni para 20 psicólogos”

El dirigente de Fenapes reclamó un abordaje integral del tema y denunció demoras cuando desde un liceo se deriva a un estudiante a una consulta de psiquiatría.

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, fue entrevistado este viernes en el programa Panorama Informativo de la diaria Radio donde se refirió a la discusión sobre la Rendición de Cuentas, actualmente a estudio de la Cámara de Diputados, y al presupuesto destinado a la educación. Al respecto, sostuvo que el sistema educativo necesita “un debate público serio”.

Al ser consultado sobre las prioridades en materia educativa para el sindicato, Mandacen respondió que una de “las demandas estudiantiles” más preocupantes refiere a la salud mental. Al opinar sobre el tema, señaló que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) enfrenta dificultades para conformar equipos multidisciplinarios porque los salarios que ofrece no resultan competitivos frente a otras áreas del Estado, lo que provocó que varios llamados realizados durante el período de gobierno pasado quedaran vacantes.

A su vez, cuestionó los “25 millones de pesos” anunciados por el Ministerio de Salud Pública para implementar un mecanismo en el cual se asignaría un psicólogo a cada centro de educación media básica. Sobre eso, señaló que los recursos son insuficientes, además de que ese monto “no da ni para 20 psicólogos” en todo el sistema educativo.

Además, indicó que desde Fenapes se mantuvieron reuniones con la dirección de Secundaria y el Consejo Directivo Central de la ANEP para analizar el tema y evaluar qué mecanismos podrían implementarse para mejorar la atención en salud mental dentro del sistema educativo. En ese marco, advirtió que uno de los principales problemas es la demora en las derivaciones al sistema de salud. “Si mañana la psicóloga de un liceo deriva a un estudiante a un prestador de salud, demora casi 60 días para tener hora” en una consulta, señaló. Por su parte, aseguró que esta situación representa una “dificultad” y que se carece de una “planificación estructural” para abordar el tema, que incluye a estudiantes, pero también a docentes.

Sobre esto último, señaló que el profesorado enfrenta crecientes exigencias sin que estas vayan acompañadas de mejores condiciones laborales, como una adecuada carga horaria y otros recursos necesarios para el ejercicio de la profesión. Según planteó, la profesionalización docente no depende únicamente de la obtención de un título, implica también “tener condiciones de trabajo [adecuadas] para profesionalizarse”.

En cuanto al plan de titulación docente y el análisis de Fenapes sobre el tema, Mandacen dijo que “el tema es especialmente complejo” y que se “gestó mal el intercambio” sobre el asunto. Aunque aclaró que es necesario “profesionalizar al personal docente”, dijo que la solución no pasa por este tipo de mecanismos y aseguró que la federación “rechaza” el plan de titulación “por forma y por contenido”.

Por último, Mandacen se refirió a los hechos de violencia sucedidos en el liceo 65 el lunes pasado, en donde una bala impactó una de las ventanas de la institución. Según dijo, existe una situación de “agudización de la violencia” que proviene de una sociedad con desigualdades. Para Mandacen es necesario “desembarcar en los territorios” y buscar recursos para abordar esta problemática, que a su vez implica un abordaje mucho más “profundo”, ya que los hechos de violencia impactan en toda la comunidad educativa que se ve implicada.